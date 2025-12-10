КНДР возводит три роскошных особняка для иностранных лидеров: одна из резиденций – для Путина. Спутниковые фото

Северная Корея начала строительство трех роскошных особняков готовясь к визитам иностранных лидеров в ближайшее время. Здания расположены в Пхеньяне в комплексе Kumsusan State Guesthouse.

Об этом сообщает NK news. Одна из резиденций, вероятно, возводится для российского диктатора Владимира Путина, поскольку он является одним из главных кандидатов на потенциальные будущие саммиты.

Что известно

Спутниковые снимки свидетельствуют, что площадь каждого из трех новых особняков составляет около 140 000 квадратных футов. Это примерно столько же, сколько занимали два дома, возведенные для визита лидера КНР Си Цзиньпина в 2019 году.

О начале строительства стало известно в конце октября, когда рядом появился большой рабочий лагерь. Материалы Planet Labs за последние два месяца показывают, что к середине ноября фундаменты всех трех сооружений уже были готовы.

На снимке от 2 декабря видно, что на каждом из объектов уже возведено несколько этажей вместе со вспомогательными зданиями. Это указывает на то, что проект имеет высокий приоритет и может быть завершен в сжатые сроки. Однако, при этом Пхеньян не объявлял о подготовке к визитам иностранных лидеров, которые могли бы объяснить такое масштабное строительство.

Среди наиболее вероятных гостей для возможных будущих саммитов называют кремлевского главу Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина. В октябре президент США Дональд Трамп также заявил о готовности приехать в КНДР, примерно в тот же период, когда началось возведение новых резиденций, чтобы обсудить вопрос смягчения санкций. Однако Ким пока публично не отреагировал на эту инициативу.

"Хотя Путин является вероятным кандидатом на проживание в одном из новых особняков, учитывая растущие отношения между двумя странами из-за войны против Украины, дипломатический протокол предусматривает, что их следующий саммит должен состояться в Москве, поскольку последний состоялся в государственном пансионате "Кумсусан" в июне 2024 года. Они последний раз встречались на полях военного парада на нейтральной территории в Пекине в сентябре прошлого года". – отмечается в материале.

Не исключается, что Си Цзиньпин также может снова приехать в Пхеньян после сентябрьской встречи с Ким Чен Ыном в Пекине. Формально следующий их саммит должен состояться в Северной Корее, однако остается непонятным, почему глава КНДР решил возводить для Си Цзиньпина новую резиденцию, вместо использования уже построенной в 2019 году.

В то же время не исключено, что новые имения предназначены для личного пользования Ким Чен Ына и не связаны ни с какими дипломатическими планами.

Параллельно с этими работами в регионе продолжается строительство нового кладбища и музея для военнослужащих КНДР, погибших в войне против Украины.

Напомним, в конце октября лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что "дружба" Северной Кореи и России достигла "исторического пика", является "непобедимой" и "будет продолжаться вечно". Отношения между Пхеньяном и Москвой якобы стали более тесными "в кровавых битвах" против украинских военных на Курщине.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что северокорейские солдаты продолжают участвовать в войне, находясь на территории России. Помимо прочего, они занимаются инженерным оборудованием оборонительных позиций.

