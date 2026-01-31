КНДР сократила поставки оружия России, причина может быть неожиданна – медиа

Северокорейский диктаторский режим продолжает поддерживать Россию в войне против Украины. Пхеньян поставляет Москве вооружение, личный состав и материалы для изготовления оружия.

Видео дня

Однако в январе 2026 года торговля оружием между Северной Кореей и Россией существенно замедлилась. Об этом сообщает издание NK News.

Сотрудничество РФ и КНДР

Анализ спутниковых снимков, проведенный изданием корейскими журналистами, показывает, что за первый месяц 2026 года в северо-восточном порту Расон в Северной Корее наблюдается замедление операций по поставке оружия. В течение 30 дней российские контрабандные суда забрали лишь один контейнер.

Согласно снимкам Planet Labs, 14 января судно пришвартовалось у причала, связанного с экспортом оружия из КНДР для нужд войны против Украины, после того как накануне на соседнем причале были выгружены, предположительно, пустые контейнеры.

Анализ параметров корпуса корабля, проведенный компанией NK Pro, позволяет предположить, что это, вероятно, было одно из двух российских судов, находящихся под санкциями и сыгравших ключевую роль в торговле оружием – "Ангара" или "Леди Р".

Поставки оружия сократились

Последний заход в порт ознаменовал первое известное посещение предположительно российского судна с 21 декабря. Впоследствии, с 27 по 31 декабря, на пирсе снова начали скапливаться контейнеры в преддверии прибытия следующего судна две недели спустя.

Российские корабли совершали как минимум три визита в Расон каждый месяц с октября по декабрь, и возможно, что холодная погода способствовала замедлению темпов визитов в январе. Аналогичным образом, количество визитов сократилось до одного в январе 2025 года.

Обычно суда перевозят грузы из Расона в российский дальневосточный порт Восточный, в гавани которого в начале января было мало льда, но к 24 января он в основном замерз. Лед мог представлять опасность для судоходства для небольших судов, хотя спутниковые снимки показывают ограниченную активность более крупных судов.

Низкие температуры и самый сильный снегопад за последние 20 лет затронули и другие российские портовые города, такие как Владивосток и Находка, хотя сам Расон остался свободным ото льда.

Помимо возможных логистических ограничений, на схему контрабанды могли повлиять внутриполитические события в Северной Корее и мирные переговоры между США, Россией и Украиной. Однако Москва не прекратила наступление и продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины в условиях минусовых температур.

Напомним, в поздравлении с Новым 2026 годом диктатор КНДР Ким Чен Ын упомянул об отношениях Пхеньяна с Москвой и помощи российскому агрессору в войне против Украины. По версии северокорейской пропаганды, союз двух диктаторов "невозможно победить".

Как ранее писал OBOZ.UA, согласно отчетам разведки, КНДР и дальше планирует направлять своих военнослужащих в Российскую Федерацию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!