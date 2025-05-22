Ключевую роль будет играть Украина: еврокомиссар очертил будущее безопасности ЕС

Будущее европейской безопасности зависит от того, насколько быстро Евросоюз сможет создать новую архитектуру в этой сфере. Ключевую роль в ней будет играть Украина, так как наша армия уже прошла испытание войной.

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Соответствующее заявление в Европарламенте во время конференции "Готовность 2030: новые рамки для европейского партнерства Украины", которая состоялась по инициативе политической группы Европейской народной партии, сделал еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс. Об этом пишет "Укринформ".

Политик отметил, что сейчас на европейском континенте есть две армии, которые были испытаны в бою и имеют развитые арсеналы дронов. Одна из них принадлежит Украине, которая защищает себя и Европу, вторая – стране-агрессору России.

"Я должен подчеркнуть: когда Америка начинает выходить из Европы, и одновременно россияне выстраиваются (для вероятного нападения – Ред.), наша безопасность, безопасность Европы, зависит от того, насколько быстро мы начнем строить новую архитектуру безопасности, в которой Украина с ее армией, испытанной в бою, и с наиболее инновационной оборонной промышленностью, будет важнейшей составляющей", – сказал Кубилюс.

По словам европейского комиссара, своей главной задачей он видит создание именно такой обновленной европейской архитектуры безопасности и формирование в ЕС настоящего Оборонного союза. Он считает, что без Украины Европа не будет способна построить такой Оборонный союз.

Именно поэтому ЕС имеет самый большой интерес, чтобы начать эту работу вместе с Украиной. Для этого должен продвигаться политический процесс интеграции Украины – причем в несколько раз быстрее, чем сейчас, подчеркнул представитель Еврокомиссии.

"Но до того, как мы создадим эту новую архитектуру безопасности с Украиной как ее составной частью, нам необходимо обеспечить оборону Украины сегодня. Мы готовы, по крайней мере в НАТО это обсуждают, – тратить 3,5% от ВВП на нашу собственную оборону ежегодно. Но мы тратим менее 0,1% от нашего ВВП, чтобы помогать Украине в ее обороне. Что-то здесь неверно в этих цифрах, или что-то не так с нашей военной логикой. Мы имеем все возможности, чтобы изменить такие цифры, в частности, с помощью положений программы SAFE", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты Америки намерены сократить количество американских войск в Европе. Вашингтон начнет обсуждение этого вопроса с европейскими союзниками позже в этом году.

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