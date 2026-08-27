Китай "разрывает" гигантский разлом: ученые объяснили, почему трещина продолжает расти

В северо-центральной части Китая разворачивается масштабный тектонический процесс. Внушительный каньон Пинлу, напоминающий инопланетный пейзаж, продолжает неуклонно расширяться и удлиняться.

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Геологи предупреждают, что под угрозой постепенного расщепления находится целая региональная геологическая структура. Об этом сообщает портал WP Tech.

Кинематографичный ландшафт

На плато провинции Шаньси располагается уникальное геологическое образование – долина Пинлу. Её стены практически вертикальны, а сам каньон впечатляет строгой геометрией и масштабами: около 10 км в длину, до 2 км в ширину и глубиной до 100 метров.

Ландшафт настолько необычен, что в 2016 году он стал естественной декорацией для съемок блокбастера "Великая стена". Съемочной группе практически не потребовалось использовать компьютерную графику или строить искусственные рельефы.

Однако грандиозный каньон образовался не только под действием воды и ветра. Он имеет куда более глубокое и опасное происхождение.

Почему Земля расходится по швам

Долина Пинлу лишь часть масштабной Фэнь-Вэйской (Шаньсийской) рифтовой системы, простирающейся более чем на 1200 км от провинции Шаньси до долины реки Вэй.

В этом районе преобладают нормальные разломы: отдельные блоки земной коры постоянно опускаются и поднимаются относительно друг друга, формируя впадины с резкими перепадами высот.

Процесс растяжения земной коры в Северо-Китайском блоке начался примерно 10–12 миллионов лет назад. С геологической точки зрения этот процесс продолжается до сих пор. Исследования показывают, что долина расширяется со скоростью примерно 0,5–1,6 мм в год.

Согласно научному обзору, опубликованному в журнале Tectonics, механизмы этого роста сложны и связаны с несколькими факторами. Боковое выдавливание материала после глобального столкновения Индостанской и Евразийской тектонических плит, предшествующее ослабление литосферы в данном регионе.

Сегодня долина Пинлу активно привлекает туристов, путешественников и фотографов со всего мира. Однако для геологов она остается прежде всего ярким свидетельством непрекращающейся рифтовой активности и напоминанием о том, что эта часть Китая по-прежнему тектонически подвижна, а гигантский разлом продолжается неуклонно расти.

Напомним, в Чехии археологи обнаружили необычное доисторическое сооружение, которое, вероятно, имело ритуальное назначение. Ее возраст оценивают примерно в 6500 лет, поэтому этот памятник примерно на тысячу лет старше знаменитого Стоунхенджа.

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