Учёные выяснили, кто и откуда доставил камни в Стоунхендж: преодолели сотни километров по труднопроходимой местности

Исследователи из Университета Кертина выяснили, что алтарный камень Стоунхенджа, весом около шести тонн, предположительно, происходит из северо-востока Шотландии. Расстояние от возможного места происхождения до Стоунхенджа составляет около 700 км, а транспортировка происходила через сложную местность.

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Новое исследование опубликовано в Journal of Quaternary Science. Учёные соединили датировку минеральных зёрен с моделированием ледниковых щитов, чтобы определить происхождение камня и проверить, могли ли ледники доставить его на юг Англии. Результаты показали, что естественный путь не объясняет его появление возле Стоунхенджа.

Сложный маршрут

Ранее исследования исключили ледники как единственный механизм перемещения камней. Новая работа была сосредоточена на том, как могло выглядеть путешествие Алтарного камня из северо-востока Шотландии в Стоунхендж.

Соавтор исследования доктор Энтони Кларк заявил, что маршрут, вероятно, был сложным и требовал тщательного планирования на нескольких этапах.

"Вместо того чтобы быть перенесённым льдом естественным путём, доказательства указывают на преднамеренное, тщательно спланированное перемещение через сложный и разнообразный ландшафт", – сказал он.

По его словам, модели показали, что ледники могли переместить породы лишь на часть пути во время последнего ледникового периода – возможно, до Доггер-Банки в Северном море. Однако они не могли доставить камень на юг Англии.

Поэтому, как отметил Кларк, люди должны были переместить его ещё на сотни километров. Исследователи не обнаружили жизнеспособного ледникового маршрута, который напрямую соединял бы регион происхождения камня со Стоунхенджем.

Перевозка людьми

Ученые предполагают, что камень могли перемещать поэтапно. Для этого могли использовать наземные маршруты, а также речной или прибрежный транспорт там, где это было возможно.

Кларк отметил, что перевозка камня такого размера на такое расстояние требовала планирования, координации и знания местности.

"Перевозка камня такого размера на столь большое расстояние требовала бы планирования, координации и глубокого знания ландшафта – не говоря уже о чрезвычайной настойчивости", – сказал исследователь.

По его словам, исследование показывает, как сочетание геологического анализа с компьютерным моделированием помогает установить обстоятельства сооружения Стоунхенджа.

Исследователи планируют в дальнейшем более точно определить место происхождения Алтарного камня на северо-востоке Шотландии и изучить возможные маршруты, по которым его могли транспортировать в Стоунхендж.

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