В Чехии нашли ритуальное сооружение, ориентированное на солнце: оно старше Стоунхенджа. Фото

В Центрально-Чешском крае Чехии археологи обнаружили необычное доисторическое сооружение, которое, вероятно, имело ритуальное назначение. Ее возраст оценивают примерно в 6500 лет, поэтому этот памятник примерно на тысячу лет старше знаменитого Стоунхенджа.

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Исследователи предполагают, что люди каменного века могли использовать это место не только для обрядов, но и для наблюдения за Солнцем и Луной. Особое внимание ученых привлекла необычная конструкция сооружения и точное расположение его входов, пишет Live Science.

Памятник обнаружили недалеко от Хлебов. Это огромное круглое ограждение со рвом диаметром примерно 230 метров и глубиной около 2,5 метра.

Вокруг сооружения располагались 12 входов, которые открывали доступ к внутренней части комплекса. По мнению археологов, само ограждение могло быть деревянным, ведь в древности его, вероятно, формировали вертикально установленные столбы.

Ритуальный центр с символами быка

Находки в рву помогли исследователям выдвинуть предположение о ритуальном характере памятника. Среди них были кости животных, в частности останки, которые могут свидетельствовать об использовании быков в церемониях.

Не исключено, что у входов когда-то размещали черепа и рога быков. Для ранних земледельческих обществ эти животные могли иметь особое символическое значение и ассоциироваться с силой, плодородием и достатком.

Однако главная загадка сооружения связана не только с его масштабами, но и с геометрией. Расположение 12 входов, как полагают археологи, было тщательно продумано и могло соответствовать определённым положениям небесных тел.

Ориентация по Солнцу и Луне

Форма памятника и его ориентация оказались нетипичными для сооружений каменного века в этом регионе. После детального анализа археологи обратили внимание на то, что входы образуют своеобразную систему, связанную с движением Солнца и Луны.

По предварительным выводам, изнутри сооружения можно было наблюдать некоторые важные астрономические явления. В частности, расположение входов могло позволять отслеживать крайние положения Луны над горизонтом в ходе ее 18,6-летнего цикла.

Другие направления могли быть связаны с солнечными явлениями. Через отдельные проходы можно было наблюдать восход Солнца во время летнего солнцестояния и его закат в день зимнего солнцестояния.

Для древних земледельческих общин смена сезонов имела огромное значение. Летнее солнцестояние означало период наибольшей продолжительности дня, тогда как зимнее знаменовало самый короткий день в году, поэтому наблюдения за Солнцем могли быть связаны не только с календарем, но и с религиозными представлениями.

Что общего со Стоунхенджем

Необычная ориентация сооружения в Чехии привлекла внимание исследователей из-за его возможного сходства с принципом планировки Стоунхенджа. В обоих случаях определенные элементы памятников могли быть ориентированы в соответствии с ключевыми положениями Солнца.

В то же время чешское сооружение значительно древнее Стоунхенджа. Оно было создано примерно 6500 лет назад, тогда как строительство самых известных элементов британского мегалитического комплекса происходило значительно позже.

Эта находка может свидетельствовать, что внимательное наблюдение за небесными циклами и их использование при организации сакрального пространства возникли в Европе гораздо раньше, чем считалось.

Позднейшая история памятника

Впоследствии первоначальное назначение комплекса, по-видимому, изменилось или было забыто. Археологические исследования территории уже выявили захоронения 18 человек, связанных с Унетицкой культурой бронзового века, существовавшей примерно в 2300-1600 годах до нашей эры.

Не исключено, что в этот период место все еще имело определенное ритуальное значение. Впрочем, в железный век ситуация изменилась: на территории бывшего комплекса возникло обычное поселение.

К этому времени ров постепенно засыпался, а памятник, вероятно, окончательно утратил свое первоначальное сакральное значение. Территория продолжала использоваться людьми, но уже не как древний ритуальный центр.

Ученые планируют провести дополнительный анализ почвы, который может помочь воссоздать историю использования памятника. Химические следы, оставшиеся в земле, способны рассказать о деятельности людей даже тогда, когда от самого сооружения сохранилось немного материальных остатков.

OBOZ.UA ранее писал о предположениях ученых о том, кто и откуда доставил камни в Стоунхендж.

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