Китай помог Ирану существенно повысить точность ударов по США – CNN

Спутниковые снимки и разведывательные данные, предоставленные китайскими организациями, за последние несколько месяцев существенно расширили возможности Ирана по определению целей на Ближнем Востоке. В частности, они помогли Тегерану угрожать кораблям в Ормузском проливе и наносить точные удары по американским военным базам в регионе.

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Об этом пишет CNN со ссылкой на недавние оценки американской разведки, о которых сообщили четыре источника. Так, предоставленные Китаем снимки в июле позволили Ирану нанести удар по американской базе в Иордании, в результате чего погибли трое американских военнослужащих.

Уровень точности этой атаки, по мнению американских чиновников, превышал возможности Тегерана.

По словам одного из чиновников, китайские геопространственные данные также улучшили способность Ирана отслеживать суда, проходящие через Ормузский пролив, что повысило вероятность успешного поражения целей иранскими дронами и ракетами.

Два других источника отметили, что эти данные позволили Ирану использовать относительно простые тепловизионные дроны, которые не могут маневрировать в воздухе, для создания угрозы судам благодаря точному выбору времени запуска.

"Способность иранских дронов отслеживать тепловые сигналы не считается особо сложной технологией, но иранские вооруженные силы продемонстрировали, что могут эффективно отслеживать операции сопровождения США – с помощью китайских спутниковых снимков – и наносить удары в самый благоприятный момент", – говорится в статье.

При этом интенсивность действий иранцев может быть очень высокой. Во время одной из недавних операций по сопровождению американские вооруженные силы перехватили более десятка иранских ракет и сбили почти 20 беспилотников.

Поддержка со стороны Китая позволяет объяснить, почему Иран постепенно повышал точность своих ударов во время эпизодических атак, проводившихся в течение последних месяцев. В то же время источники указывают, что это лишь один из нескольких факторов, повышающих военную эффективность страны. Так, Россия также оказывает Тегерану поддержку, а некоторые официальные лица называют растущий боевой опыт иранских вооруженных сил в ходе конфликта ключевым фактором их успехов.

Американские чиновники отмечают, что трудно точно оценить масштабы помощи со стороны Китая, в частности потому, что точно неизвестно, отдало ли китайское правительство соответствующее распоряжение или лишь молчаливо допускает такую поддержку. В целом мнения некоторых чиновников относительно объемов помощи со стороны Пекина расходятся.

Посол США в Китае Дэвид Пердью заявил, что администрация Трампа четко дала понять Китаю, что оказание любой поддержки Ирану – прямой или косвенной – является "абсолютно неприемлемым".

"Президент Трамп вчера вновь четко это заявил", – добавил он, а сам президент США подтвердил, что он и Си Цзиньпин обсуждали войну в Иране.

Как сообщал OBOZ.UA, Китай призвал Соединенные Штаты и Иран как можно скорее возобновить переговоры и урегулировать конфликт между ними. В Пекине заявили, что противостояние Вашингтона и Тегерана не соответствует общим интересам сторон и международного сообщества. Китайская сторона призвала вернуться к дипломатии и решать спорные вопросы путем диалога.

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