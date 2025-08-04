"Китай не может "кинуть" Россию по нескольким причинам": Хара объяснил, на что делает ставку Пекин

На фоне последних заявлений главного дипломата Китая Ван И о том, что Пекин как минимум не хочет поражения России, стало окончательно понятно, чего союзник страны-агрессора стремится в этой войне. Это сохранение президента и Коммунистической партии у власти, а также решение экономических проблем.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал директор Центра оборонных стратегий Александр Хара. Он добавил, что Россия является важным инструментом для КНР во многих сферах.

Детали

"Лидер КНР Си Цзиньпин прежде всего стремится сохранить себя и Коммунистическую партию у власти. Это не просто риторическая фраза – это основа всей системной логики Китая. Си изменил Конституцию, формализовал свое единоличное правление, взял под полный контроль и политическую элиту, и вооруженные силы. Также он пытается справиться с экономическими и структурными проблемами. У Китая – колоссальный долг, около 13 триллионов долларов", – пояснил эксперт.

По его словам, пандемия COVID-19 нанесла серьезный удар по экономике, и страна до сих пор полностью не восстановилась. Даже происходили уличные протесты обычных граждан против локдаунов, что является крайне редким явлением для коммунистического Китая, где все находится под контролем спецслужб, а независимые СМИ и общественные организации отсутствуют. Поэтому для Си Цзиньпина приоритетами остаются стабильность, контроль и преодоление кризиса.

На международной арене Китай считает себя уже достаточно сильным, чтобы действовать более решительно. Это проявляется в ситуации с Тайванем, активностью в Южно-Китайском море, обострении отношений с Японией. В стратегическом измерении Си стремится, чтобы Китай стал глобальным игроком уровня США, а в идеале – заместил американское лидерство вместе с их союзниками. Именно с этой перспективы следует рассматривать и действия Китая в отношении войны в Украине.

"С самого начала конфликта Китай вел себя, знаете, как в одной криминальной басне из советских времен: когда осужденные бежали из Сибири, брали с собой "корову" – человека, которого планировали съесть по дороге к свободе. И мне кажется, что так Китай видит Россию. Еще до 2014 года, а тем более после 2022-го – как слабого, исчерпывающего партнера, из которого можно выжимать ресурсы и использовать в своей стратегической игре", – отметил Хара.

Китай не откажется от российской поддержки

По его мнению, сейчас Китай не может отказаться от поддержки РФ по нескольким ключевым причинам. Первая – общие ценности: обе страны разделяют авторитарные подходы к власти, отвергают либеральную демократию и противостоят западной модели мира, которую олицетворяют США и ЕС.

Вторая причина – схожие геостратегические амбиции: стремление усилить глобальное влияние и сформировать альтернативный международный порядок.

Третья – важность России, как инструмента: в случае возможного наступления на Тайвань Китай, вероятно, будет рассматривать агрессора как инструмент ядерного шантажа – не для прямого участия в конфликте, а как фактор нестабильности, который может сдержать действия США и их союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Ну и наконец – стратегическая логика: одна из китайских журналисток в свое время прямо спросила меня: "Вы что, хотите, чтобы мы помогли США и Европе победить Россию, а они потом все ресурсы направят против нас?" Вот вам и ответ. Китай поддерживал Россию с самого начала, потому что распыление ресурсов Запада – это выгодно. И эта позиция не изменилась. То, что Ван И озвучил ее вслух, удивляет лишь тем, что он наконец сказал то, что и так было понятно", – резюмировал директор Центра оборонных стратегий.

Что предшествовало

В начале июля министр иностранных дел Китая Ван И пытался доказать руководительнице дипломатии Европейского Союза Каи Каллас, что Пекин не может позволить себе допустить проигрыш России в Украине, поскольку в противном случае Соединенные Штаты направят все свое внимание на Китай. Отмечается, что слова китайского дипломата были не публичными.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце июня американский министр финансов Скотт Бессент заявил: США и Китай решили вопросы, связанные с поставками редкоземельных минералов и магнитов в Штаты, уладив спор, который заблокировал соглашение, заключенное в мае.

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