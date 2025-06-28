Соглашение США с Китаем предусматривает поставки редкоземельных минералов, – Бессент

Соединенные Штаты Америки и Китай решили вопросы, связанные с поставками редкоземельных минералов и магнитов в США, уладив спор, который заблокировал соглашение, заключенное в мае. Об этом в пятницу, 27 июня, заявил американский министр финансов Скотт Бессент.

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Его слова цитирует Reuters. Там напомнили, что в ответ на новые американские пошлины Китай приостановил экспорт широкого спектра критически важных минералов и магнитов. Это нарушило цепи поставок, которые являются ключевыми для автопроизводителей, аэрокосмических производителей, компаний-производителей апивпроводников и военных подрядчиков по всему миру.

Во время американо-китайских торговых переговоров в мае в Женеве Пекин обязался отменить меры, введенные со 2 апреля, но вопрос по этим критически важным материалам двигался не так быстро, как было договорено,

"Теперь я уверен, что – как и договаривались, магниты будут двигаться", – сказал Бессент.

Усилия, направленные на разрешение спора, включали телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином. Он привел к тому, что команды с обеих сторон снова встретились в Лондоне.

Представитель Белого дома в четверг заявил, что Соединенные Штаты достигли соглашения с Китаем о том, как ускорить поставки редкоземельных металлов в США. А Министерство торговли Китая в пятницу сообщило, что обе страны подтвердили детали имплементации консенсуса, достигнутого на Женевских торговых переговорах.

По словам источника СМИ в отрасли, Китай имеет ограничения на двойное использование редкоземельных минералов, к которым он относится "очень серьезно". Пекин проверяет покупателей, чтобы убедиться, что материалы не перенаправляются на военные нужды США – именно это замедлило процесс лицензирования.

Как сообщал OBOZ.UA, США и Китай достигли соглашения, которое предусматривает снятие экспортных ограничений Китая на редкоземельные металлы и снижение пошлины со 145% до 55% со стороны США и со 125% до 10% – со стороны Китая. Также отменена часть ограничений на американский экспорт микрочипов, программного обеспечения и деталей для АЭС.

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