Ким Чен Ын раздал квартиры родственникам погибших на войне против Украины солдат КНДР: россияне позавидовали и заявили о 'рабстве'

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в Пхеньяне принял участие в открытии нового жилого квартала, возведенного на улице, названной в честь солдат КНДР, погибших на войне против Украины. Во время церемонии он лично вручил ключи от квартир семьям убитых военнослужащих.

Об этом сообщило государственное северокорейское медиа KCNA. В то же время россияне позавидовали такой щедрости главы КНДР и заявили об "ипотечном рабстве" в РФ.

В Пхеньяне предоставили жилье для семей солдат, погибших на стороне РФ

Северная Корея в понедельник, 16 февраля, сообщила о завершении строительства нового жилого квартала в Пхеньяне, предназначенного для семей военных, погибших на Курщине на стороне российских сил в Украине.

Проект инициировал лично лидер страны Ким Чен Ын, который, по официальным данным, контролировал его реализацию на всех этапах, с целью почтения памяти павших.

На фотографиях, обнародованных государственным агентством КНДР, зафиксировано участие Ким Чен Ына и его дочери Ким Чу Е в торжественной церемонии. Диктатор перерезал ленту, после чего вместе с дочерью общался с присутствующими и вручал документы на квартиры.

Реакция россиян

Россияне не смогли спокойно пройти мимо такой новости, выразив недовольство с нотками зависти в сторону кремлевских властей. Ведь в РФ на такие подарки не раскошеливаются.

"*ля! Даже в зачуханной Кимченине семьям погибших готовые квартиры выдают, а у нас только через ипотечное рабство",

"Пухлый тоже любит пиар играть, но тут достойно, чо уж", – писали обиженные россияне.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальная разведывательная служба Южной Кореи подсчитала, что около шести тысяч военных КНДР погибли или были ранены во время войны России против Украины. Речь идет о потерях среди северокорейских подразделений, которые действуют на территории РФ. Также в разведке указали на дальнейшее наращивание военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

