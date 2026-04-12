Катар заявил о возобновлении судоходства после блокировки Ормузского пролива

В Катаре официально объявили о возобновлении морской навигации после временных ограничений, связанных с ситуацией в Ормузском проливе. Власти разрешили движение большинства судов в определенный дневной период. Однако требования безопасности остаются усиленными.

Для рыболовецкого флота действуют отдельные, более гибкие правила. Об этом сообщило Министерство транспорта Катара в соцсети Х.

Полноценное восстановление судоходства для всех типов морских судов вступило в силу в воскресенье с 06:00 до 18:00. Такое решение стало следующим этапом после предыдущих ограничений, введенных из-за рисков для безопасности в регионе.

В то же время для судов, имеющих лицензию на рыболовецкую деятельность, разрешено осуществлять выход в море без временных ограничений – в течение всех суток. Это решение призвано поддержать местный рыболовный сектор и избежать экономических потерь.

В министерстве также призвали всех судовладельцев и экипажи строго следовать инструкциям и проверять исправность оборудования перед выходом в море.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что два танкера, перевозящие сжиженный природный газ (СПГ) из Катара пытаются покинуть Персидский залив через Ормузский пролив. Если им удастся пройти, это станет первым экспортом катарского СПГ за пределы региона с начала войны в конце февраля.

