Два танкера из Катара пытаются пересечь Ормузский пролив – медиа

Два танкера, перевозящие сжиженный природный газ (СПГ) из Катара пытаются покинуть Персидский залив через Ормузский пролив. Если им удастся пройти, это станет первым экспортом катарского СПГ за пределы региона с начала войны в конце февраля.

Об этом пишет Bloomberg. Издание отмечает, что сейчас танкеры замедлили свое движение.

Суда Al Daayen и Rasheeda, которые загрузили газ на экспортном терминале Катара в конце февраля, сначала двигались в направлении выхода из пролива вблизи Омана, однако впоследствии замедлились и несколько отошли назад. По данным систем отслеживания судов, пока непонятно, продолжат ли они попытку пересечь Ормузский пролив.

По информации сервисов мониторинга судоходства, танкер Al Daayen в навигационных данных все еще указывает своим пунктом назначения Китай – крупнейшего покупателя катарского СПГ. Однако пункты назначения не являются окончательными, и суда могут в любой момент во время рейса изменить свой порт захода.

Пока ни один загруженный танкер со сжиженным газом не проходил Ормузский пролив с тех пор, как США и Израиль в конце февраля нанесли удары по Ирану.

Фактическое блокирование ключевого морского коридора между Ираном и Аравийским полуостровом серьезно ударило по мировым энергетическим рынкам. Через пролив проходит примерно пятая часть мировых поставок сжиженного газа, поэтому его закрытие резко ограничило доступ топлива на глобальные рынки. В минувшие выходные пролив смог пересечь лишь один танкер, который, вероятно, не перевозил груз.

В то же время согласно данным отслеживания судов, собранными аналитической компанией Kpler, Катар продолжал поставки газа в Кувейт – за последние недели было осуществлено два таких рейса. Вероятно, эти поставки отгружались из хранилищ и не требовали прохождения через Ормузский пролив.

Трафик через Ормузский пролив вырос

По данным отслеживания судоходства, в последние дни трафик через Ормузский пролив начал расти. За выходные там прошло 21 судно, что стало наибольшим показателем с начала марта. Из этих кораблей 13 отправились в сторону Аравийского моря.

Несмотря на это, интенсивность движения остается значительно ниже довоенного уровня, когда пролив ежедневно пересекали около 135 судов. Большинство трафика пока составляют иранские суда, однако отдельные страны постепенно договариваются с Тегераном о безопасном проходе.

В частности, Иран позволил пройти танкеру с иракской нефтью, сделав исключение для "братского Ирака". Индия также договорилась об эвакуации части своих судов — через пролив уже прошли восемь индийских СПГ-танкеров. Кроме того, на прошлой неделе пролив смогли пересечь контейнеровозы, связанные с Китаем, а также два судна, связанные с Японией.

Президент США Дональд Трамп жестко обратился к иранскому режиму, требуя заключить сделку с Соединенными Штатами или открыть Ормузский пролив. Трамп выдвинул Тегерану ультиматум, заявив, что Иран имеет время до вторника, 7 апреля, 20:00 по восточному времени, пригрозив ударами по гражданской инфраструктуре, которые принесут "ад".

В Иране ответили, что не собираются открывать Ормузский пролив для судоходства, пока не получат "компенсацию" военных убытков. Эти средства Тегеран планирует взять из доходов от "транзитного сбора".

