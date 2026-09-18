Картина Клода Моне, которая никогда не экспонировалась, будет выставлена на аукцион: за сколько ее хотят продать

22 октября в аукционном доме Sotheby's в Париже (Франция) найдет нового владельца картина Клода Моне "Ирисы" – шедевр последних лет жизни художника. Ожидается, что произведение искусства будет продано за 22–30 миллионов евро, рекордную для страны цену.

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Картина десятилетиями оставалась недоступной для публики. Как пишет Bloomberg, она не экспонировалась и сохранилась в отличном состоянии. Полотно не было покрыто лаком и не имеет подложки.

Моне написал "Ирисы" между 1924 и 1925 годами в своем доме в Живерни недалеко от Парижа, где он также создал знаменитую серию "Водяные лилии". Символично, что "Ирисы" выставят на аукцион через 100 лет после смерти Моне.

Тома Бомпар, соруководитель отдела современного и актуального искусства Sotheby's France, рассказал, что нетронутость полотна – редкое состояние для картины такого калибра.

Сейчас она принадлежит наследникам Schlumberger, крупнейшей в мире нефтесервисной компании. Владельцы отказывались одалживать "Ирисы" для выставок и хранили полотно в частной резиденции, расположенной на левом берегу Парижа. По словам Бомпара, бережное отношение помогло сохранить "Ирисы" в прекрасном состоянии.

Теперь наследники Schlumberger решили, что "время пришло и что рынок достаточно силен, чтобы организовать грандиозное открытие и масштабную презентацию коллекции их предков", сказал Бомпар.

"Картины Моне этого периода являются одними из самых популярных", – отметил он, добавив, что нынешних владельцев привлекали современные и абстрактные элементы, а не импрессионистические штрихи, которыми известен Моне.

Добавим: Sotheby's – это четвертый по старшинству аукционный дом в мире. Вместе с аукционным домом Christie's он занимает примерно 90% мирового рынка аукционных продаж антиквариата, предметов искусства и т. д.

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