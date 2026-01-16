Кандидат Трампа на должность посла в Исландии пошутил, что страна должна стать штатом США: в Рейкьявике отреагировали

Кандидат Дональда Трампа на должность посла США в Исландии Билли Лонга пошутил о возможном превращении страны в "52-й штат". Это вызвало скандал, а в самой Исландии стартовала кампания с требованием не утверждать его кандидатуру.

Бывший конгрессмен от штата Миссури Билли Лонг, которого Дональд Трамп выдвинул на должность посла США в Исландии, пошутил, что он станет губернатором Исландии. Об инциденте и извинениях Лонга сообщают Politico и The Guardian.

Эти слова быстро стали публичными и вызвали резкую реакцию в Рейкьявике. Министерство иностранных дел Исландии заявило, что обратилось в посольство США с требованием выяснить достоверность высказываний. В ведомстве подчеркнули, что подобные заявления являются чувствительными, учитывая международный контекст и ситуацию с безопасностью в Арктическом регионе.

На фоне скандала исландцы запустили петицию к министру иностранных дел Торгердур Катрин Гуннарсдоттир с призывом отвергнуть кандидатуру Лонга и потребовать от Вашингтона другого претендента. За несколько часов документ подписали более 3 тысяч человек. Авторы петиции отмечают, что даже шутливая форма таких слов является оскорбительной для народа, который боролся за свою независимость и традиционно считал США союзником.

Сам Билли Лонг в комментарии изданию Arctic Today заявил, что его слова были сказаны в неформальной обстановке и не имели серьезного подтекста. Он пояснил, что разговор происходил в шутливом тоне на фоне обсуждения назначения специального посланника США в Гренландию, и извинился перед всеми, кого это могло обидеть.

В то же время исландские политики обращают внимание, что подобные "шутки" звучат на фоне заявлений Дональда Трампа о возможном контроле США над Гренландией. Депутат парламента Исландии Сигмар Гудмундссон назвал высказывания Лонга неуместными и подчеркнул, что для небольшого государства вопросы суверенитета и безопасности не могут быть поводом для иронии.

