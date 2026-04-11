Камала Харрис рассматривает возможность снова баллотироваться в президенты США

Представитель Демократической партии США Камала Харрис заявила, что подумывает о том, чтобы снова баллотироваться в президенты в 2028 году. По ее словам, предыдущий опыт работы в Белом доме дает ей представление о том, как нужно управлять страной.

В то же время многие демократы требуют нового поколения лидеров. Об этом сообщает The New York Times.

Подготовка к новым выборам

Харрис заявила о своих президентских амбициях на встрече в Нью-Йорке, организованной правозащитной организацией Национальная сеть действий (National Action Network).

"Я четыре года служила, находясь в шаге от поста президента Соединенных Штатов. Я провела бесчисленные часы в своем кабинете в Западном крыле, в нескольких шагах от Овального кабинета. Я провела бесчисленные часы в Овальном кабинете и в Ситуационном центре. Я знаю, что это за работа, и знаю, что она требует", – заявила Харрис.

Тем не менее, после поражения в 2024 году сторонники Демократической партии теперь требуют нового поколения лидеров в их политической силе. Намек на президентские амбиции Харрис озвучила во время разговора с общественным деятелем Элом Шарптоном, а в зале ее заявление встретили бурными овациями.

На съезде Национальной сети действий в Нью-Йорке потенциальные кандидаты на пост президента от Демократической партии пытались привлечь на свою сторону чернокожих избирателей.

Однако деятельность организации и лично Эла Шарптона часто вызывает споры. Критики обвиняют NAN в излишней политизации расовых вопросов и использовании протестов для усиления собственного медийного влияния. Тем не менее, для многих в США эта организация остается ключевым институтом защиты прав чернокожего населения.

Напомним, американские законодатели-демократы открыто обсуждают варианты объявления импичмента президенту Дональду Трампу или даже его отстранения по 25-й поправке к конституции. Такие призывы прозвучали на фоне войны США против Ирана и достигли пика после угроз Трампа "уничтожить всю цивилизацию".

