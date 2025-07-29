Хакеры из группировок Silent Crow и Киберпартизаны BY проникли в систему управления одной из главных российских авиакомпаний "Аэрофлот".

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За время проникновения хакеры выкачали более 20 терабайт данных (!) — в том числе переписку, корпоративные сведения, данные про полеты и другое.

После этого хакерские группировки фактически стерли 7000 физических и виртуальных серверов компании.

Сами хакеры заявили, что нанесенный РФ ущерб от этой кибератаки является стратегическим, и одно только восстановление работы компании потребует десятки миллионов долларов.

Хакеры также заявили, что некоторые из добытых ими материалов будут вскоре опубликованы.

В российский аэропортах из-за данной кибератаки произошел очередной коллапс — отменены практически все рейсы компании, а пассажиры пытаются добиться компенсации за билеты

При этом система управления "Аэрофлота" не работает — российские СМИ констатируют, что не могут отправить самолеты даже на заправку, не говоря уже о каких-либо рейсах.