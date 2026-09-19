Израильская компания представила 4D-радар для обнаружения FPV-дронов: что он может

Израильская компания Arbe Robotics официально объявила о выходе на рынок систем противодействия беспилотным летательным аппаратам. Дебютным продуктом в сфере обороны и национальной безопасности стал радар Alerion C-UAS – компактная 4D-система, предназначенная для обнаружения сложных воздушных угроз, которые не видят классические радары.

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Главное преимущество Alerion заключается в том, что он опирается не на радиоизлучение цели, а на прямое радиолокационное обнаружение дрона. Об этом говорится на сайте Arbe Robotics.

Новая угроза и технологический ответ

Современная угроза со стороны БПЛА развивается быстрее, чем средства защиты. Военные объекты, критическая инфраструктура и мобильные группы все чаще сталкиваются с недорогими малозаметными дронами. Небольшие, низколетящие и малоскоростные аппараты отражают минимум радиолокационной энергии, что делает их практически "невидимыми" для традиционных систем.

Ситуацию усложняет появление автономных БПЛА и дронов на волоконно-оптическом управлении. Они не излучают радиосигналов, поэтому их невозможно обнаружить по радиочастотному каналу или подавить радиоэлектронной борьбой.

Преимущество Alerion C-UAS заключается в том, что система опирается не на радиоизлучение цели, а на прямое радиолокационное обнаружение самого физического объекта. Радар удерживает траекторию полета независимо от того, как именно управляется дрон.

Ключевые возможности и характеристики

Система разрабатывалась как сверхчувствительный сенсорный слой для интегрированных многокомпонентных комплексов C-UAS. Радар уверенно распознает FPV-дроны, мини-БПЛА, автономные аппараты и беспилотники на управлении по оптоволокну.

Alerion обеспечивает непрерывное отслеживание от первого контакта до минимальной дальности, включая терминальную (заключительную) фазу захода на цель. В этой зоне слежение традиционно затруднено из-за сложного маневрирования, малой высоты и отражений от земли.

Алгоритмы радара четко отделяют беспилотники от птиц, наземного транспорта, зданий и растительности. Это гарантирует минимальный уровень ложных срабатываний и дает точные целеуказания для оптических камер и средств поражения/подавления.

В основе Alerion лежат наработки Arbe для автопрома, где требовалось распознавание мелких объектов в условиях сильных помех. Радар выполнен по твердотельной технологии и полностью соответствует западному оборонному стандарту SWaP-C (Size, Weight, Power, and Cost – малые габариты, низкий вес, минимальное энергопотребление и доступная стоимость).

На сегодняшний день Alerion C-UAS уже успешно прошел серию полевых испытаний в оборонных целях и передан для оценки ведущим мировым интеграторам систем противодействия БПЛА.

Напомним, в Германии недалеко от военного аэродрома Вунсторф, расположенного вблизи Ганновера, упал беспилотник. После обнаружения аппаратаполиция развернула масштабную операцию в районе военного объекта, чтобы установить происхождение БПЛА и обстоятельства падения.

Как сообщал OBOZ.UA, Берлин обвинил Москву в попытке устроить взрыв в аэропорту Лейпцига в начале сентября и объявил о новых санкциях против России. Москва отклонила обвинения и пригрозила "ответом".

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