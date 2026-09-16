В Германии возле военного аэродрома недалеко от Ганновера упал дрон: что известно

В Германии недалеко от военного аэродрома Вунсторф, расположенного вблизи Ганновера, упал беспилотник. После обнаружения аппаратаполиция развернула масштабную операцию в районе военного объекта, чтобы установить происхождение БПЛА и обстоятельства падения.

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Об этом сообщила газета BILD. По данным издания, на место прибыли многочисленные полицейские и другие экстренные службы, а территорию вокруг места падения обследуют.

Возле аэродрома работали экстренные службы

После обнаружения беспилотника правоохранители начали масштабные мероприятия в районе Вунсторфа. На месте работали многочисленные сотрудники полиции и других экстренных служб.

Территорию вокруг места падения обследуют, чтобы установить, откуда прилетел аппарат, кому он принадлежит и при каких обстоятельствах оказался возле военного объекта.

Пока что немецкие правоохранительные органы не сообщают, имел ли беспилотник разведывательное или иное назначение.

Вунсторф имеет особое значение

Военный аэродром Вунсторф имеет важное значение для Бундесвера. Там базируется транспортная авиация немецких вооруженных сил.

Именно поэтому падение беспилотника в непосредственной близости от военного объекта привлекло повышенное внимание правоохранительных органов. В настоящее время они устанавливают все обстоятельства инцидента.

Происхождение дрона пока неизвестно

На данный момент нет информации о том, кто запустил беспилотник и был ли его полет вблизи аэродрома преднамеренным. Также не сообщается, была ли это попытка атаки на военный объект и представлял ли аппарат непосредственную угрозу для аэродрома.

Полиция продолжает расследование и должна установить происхождение дрона и цель его нахождения вблизи военного аэродрома. До появления выводов следствия правоохранители не спешат выдвигать версии о том, что беспилотник мог быть российским.

Напомним, 4 августа на аэродроме в Лейпциге возле украинского грузового самолета обнаружили дрон со взрывчаткой.

Как сообщал OBOZ.UA

Берлин обвинил Москву в попытке устроить взрыв в аэропорту Лейпцига в начале сентября и объявил о новых санкциях против России. Москва отклонила обвинения и пригрозила "ответом".

Впоследствии стало известно, что следствие установило личности подозреваемых в диверсии — ими оказались россиянин и белорус. А федеральный канцлер Фридрих Мерц заявил, что атаку на аэропорт Лейпцига месяцами готовили в России.

Газета Bild в августе сообщила, что в ходе расследования атаки на аэропорт были найдены доказательства связи этого преступления с поджогом логистического центра DHL в Лейпциге 20 июля 2024 года. В настоящее время проверяется связь инцидента с попытками диверсий в Польше и Сербии.

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