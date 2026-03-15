У Израиля заканчиваются ракеты-перехватчики, ситуация критическая – медиа

В разгар войны с Ираном Израиль столкнулся с критическим дефицитом ракет-перехватчиков для противодействия иранской баллистике. Израильская армия уже вступила в войну, не пополнив в достаточной мере частично опустошенные во время предыдущего конфликта запасы.

Видео дня

Иерусалим уже уведомил Вашингтон о своей проблеме, однако как отреагируют США – до сих пор непонятно. Подробности сообщает издание Semafor.

Американские чиновники, с которыми пообщался Semafor, рассказали, что Израиль на этой неделе сообщил США, что у него осталось критически мало ракет-перехватчиков баллистических ракет.

В войну с Ираном Израиль вступил уже с дефицитом перехватчиков: арсенал был достаточно серьезно опустошен во время первого конфликта с Тегераном летом прошлого года. И сейчас система воздушной обороны Израиля продолжает истощаться из-за иранских атак. Использование же Тегераном кассетных боеприпасов может ускорить сокращение запасов.

Semafor пишет, что США уже несколько месяцев знают о низком потенциале Израиля.

"Мы этого ожидали и предвидели", – сказал один из собеседников издания.

Чиновник отметил, что США имеют "не так уж и мало" собственных ракет-перехватчиков.

"Этот комментарий прозвучал на фоне более широких опасений относительно истощения запасов ракет-перехватчиков из-за длительной военной деятельности в Иране, что ставит США в затруднительное положение", – комментирует Semafor.

Издание добавляет, что остается неясным, могут ли США попытаться продать или поделиться любыми из своих собственных ракет-перехватчиков с Израилем, что создаст нагрузку на внутренние поставки. США включали средства противоракетной обороны в предыдущие пакеты военной помощи Израилю

"У нас есть все необходимое для защиты наших баз, персонала в регионе и наших интересов", – сказал американский чиновник, добавив, что Израиль "разрабатывает решения для решения" проблемы нехватки перехватчиков.

Semafor подчеркивает, что Израиль имеет другие способы защиты от иранских ракет, в частности истребители, но ракеты-перехватчики являются одним из самых эффективных оборонительных вооружений против огня на большом расстоянии. Его система противоракетной обороны "Железный купол" разработана для отражения большего количества средств поражения на ближнем расстоянии.

Президент Дональд Трамп заявил в начале этого месяца, что США имеют "практически неограниченные" запасы боеприпасов, хотя, напоминает Semafor, аналитики давно утверждают, что запасы США меньше, чем хотелось бы военным.

В июне прошлого года, во время 12-дневной войны с Ираном, США выпустили более 150 ракет-перехватчиков THAAD. По данным Центра стратегических и международных исследований, это около четверти американских запасов на то время. По некоторым данным, США за первые пять дней текущей войны использовали ракет-перехватчиков Patriot на сумму около 2,4 миллиарда долларов.

В январе Пентагон предпринял шаги для существенного увеличения производства системы противоракетной обороны THAAD. Американский чиновник заявил, что администрация имеет достаточно THAAD и истребителей, а также ракет-перехватчиков среднего звена.

Главный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил изданию Semafor, что ведомство "имеет все необходимое для выполнения любой миссии в то время и в том месте", которое выберет Трамп.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила Semafor, что американских запасов "более чем достаточно" для достижения целей Трампа в Иране "и за его пределами". Она добавила, что Трамп также всегда "сосредоточен на укреплении наших Вооруженных сил, и он будет продолжать призывать оборонных подрядчиков" быстро создавать оружие американского производства.

"Достижения Вооруженных сил Соединенных Штатов вместе с Армией обороны Израиля говорят сами за себя — количество атак иранских беспилотников уменьшилось на 95 процентов, атак баллистическими ракетами — на 90 процентов, и плачевное положение режима будет лишь ухудшаться", — заявила Ливитт.

В ЦАХАЛ на запрос издания относительно комментария не ответили.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп набросился на Зеленского, заявив, что именно президент Украины является единственным препятствием к подписанию мирного соглашения с Россией. Российский диктатор Владимир Путин, по мнению Трампа, давно готов это сделать.

Также президент США упомянул об украинских дронах-перехватчиках – и выдал, что "Зеленский – это последний человек, в помощи которого мы нуждаемся".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!