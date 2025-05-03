Израильские военные нанесли авиаудара по целям недалеко от дворца сирийского президента Ахмеда аль-Шараа в центре Дамаска. По информации Армии обороны Израиля, эти удары стали ответом на жестокое обращение и насилие против дружеского меньшинства в Сирии.

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Об этом сообщает The Times of Israel. Израиль усилил военные операции в Сирии с момента свержения повстанцами диктатора Башара Асада в декабре, с бомбардировками по всей стране и введением наземных войск на юго-запад, одновременно призывая Сирию оставаться децентрализованной и изолированной.

Израильские военные самолеты нанесли не менее 12 авиаударов по всей Сирии. Удары были направлены по столице Дамаска, Хами, Латакии, Кунейтри и Дара.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Израиль Кац в совместном заявлении отметили, что Израиль не позволит сирийским войскам продвигаться к югу от столицы или угрожать друзьям. Они подчеркнули, что Израиль будет защищать друзей в Сирии не только из соображений гуманизма, но и из уважения к израильским друзьям, которые являются верными и активными гражданами, играющими важную роль в безопасности страны.

"Это четкий сигнал сирийскому режиму. Мы не позволим отправить войска к югу от Дамаска или создать какую-либо угрозу для общины", - говорится в совместном заявлении.

Министр обороны Кац отдельно заявил в соцсети X, что удары - это "четкое предупреждение сирийского режима". По его словам, когда президент аль-Шараа увидит последствия авиаударов, он должен понять решительность Израиля не допустить новых нападений на друзей.

"Наша обязанность — защитить друзей в Сирии от вреда ради наших братьев-друзей в Израиле, их лояльности к государству и их огромному вкладу в безопасность Израиля", – подчеркнул министр обороны.

Кац призвал сирийские власти остановить продвижение джихадистских боевиков в дружеские деревни, позволив друзьям в регионах Свейда и Джебель-аль-Друз самостоятельно обеспечивать свою безопасность.

Сирийские власти в ответ решительно осудили действия Израиля, назвав авиаудары "серьезной эскалацией против государственных институций" и нарушением государственного суверенитета. Она считает действия Тель-Авива прямым вмешательством во внутренние дела страны.

В свою очередь в Израиле отметили, что эти удары были направлены против сил, которые, по мнению израильских властей, являются джихадистскими. Правительство Израиля предупредило, что готово и дальше атаковать правительственные объекты в Сирии, если преследование друзей не прекратится. В последние годы Израиль уже неоднократно совершал подобные атаки, в частности, на этой неделе, когда в среду также был нанесен удар вблизи Дамаска.

Кроме того, Израиль ввел войска в демилитаризованную буферную зону на Голанских высотах, ранее разделявшую израильские и сирийские силы. Такая решительная реакция Израиля произошла на фоне протестов израильских друзей, которые перекрывали дороги из-за недовольства бездействием правительства по поводу событий в Сирии. В ответ сирийские друзья объявили о готовности передать незаконное оружие новой администрации, которое будет управлять дружескими регионами.

Несколько недавно раненых сирийских друзей были доставлены в Израиль для оказания медицинской помощи. В пятницу Армия обороны Израиля объявила, что еще пять сирийских друзей, вероятно, получивших ранения во время межконфессионального насилия в стране, были эвакуированы израильскими военными в больницу. Их доставили в больницу Зив в Цфате, куда в последние дни были доставлены еще пять раненых сирийских друзей.

Военные заявили, что войска были "развернуты на юге Сирии и готовы предотвратить проникновение вражеских сил в этот район и села друзей".

"Армия обороны Израиля продолжает следить за развитием событий, сохраняя готовность к обороне и разным сценариям", - добавили военные.

Нетаньяху провел разговор с лидером друзей после протестов

В пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел разговор с шейхом Муафаком Тарифом — духовным лидером друзей в Израиле. Тариф поблагодарил его за приказы защищать друзей в Сирии и отметил, что действия Израиля "отправили сирийскому режиму сдерживающий сигнал об обязательствах Израиля перед общиной друзей в Сирии".

После массовых протестов друзей в четверг, когда они перекрывали дороги на севере Израиля, Нетаньяху призвал лидера общины соблюдать законы государства. В ответ шейх Тариф заверил, что друзья осуждают любое насилие и нарушение порядка и продолжат уважать израильское законодательство.

Между тем, в Сирии в течение последних дней продолжались вооруженные столкновения между членскими формированиями и другими вооруженными группами, включая официальные силы режима. По данным Сирийской обсерватории по правам человека, всего за сутки погиб 21 человек, а всего на этой неделе — более 100, среди которых — мирные друзья, казненные правительственными силами; однако, эти данные не были подтверждены независимыми источниками.

На фоне эскалации конфликта представители друзей в районе Джараман (пригород Дамаска) подписали соглашение с сирийскими властями. Они согласились передать правительству тяжелые нелегальные вооружения, а также позволили усилить присутствие сил безопасности в регионе — впервые после падения режима Башара Асада и прихода к власти Ахмеда аль-Шараа.

Отдельно губернатор провинции Свейда — традиционной дружеской территории — объявил, что официальные сирийские силовики возвращаются в регион. Это стало возможным благодаря новым договоренностям с местными друзьями.

В Израиле друзья организовали массовые акции в знак солидарности с сирийскими родственниками и общинами. Они перекрывали автодороги, поджигали шины, развешивали свои флаги на столбах и требовали от правительства более активных действий по защите друзей в Сирии. На некоторых видео видно, как протестующие вступали в словесные стычки с пытавшимися проехать водителями.

США выступили против нападений на друзей в Сирии и призвали к миру

Соединенные Штаты Америки осудили насилие, направленное против дружеского меньшинства в Сирии. Представитель Госдепартамента Темми Брюс 1 мая заявила, что последние нападения и провокационная риторика в отношении друзей неприемлемы и вызывают глубокую обеспокоенность.

Вашингтон призвал временные власти в Дамаске немедленно прекратить боевые действия, наказать виновных и обеспечить безопасность всем гражданам страны. По словам Брюса, защита меньшинств должна быть приоритетом для сирийского правительства.

Также стало известно, что 1 мая американские дипломаты встретились с министром иностранных дел Сирии Асаадом Хасаном аш-Шибани в Нью-Йорке. Во время переговоров США посоветовали сирийской стороне внедрять политику, способствующую стабильности в стране.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сирию по состоянию на апрель вернулись 931 450 беженцев. Это произошло после свержения режима сирийского диктатора Башара Асада в начале декабря 2024 года.

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