После свержения режима Асада в Сирию вернулись почти миллион мигрантов, – Эрдоган

В Сирию, по состоянию на апрель, вернулись 931 450 беженцев. Это произошло после свержения режима сирийского диктатора Башара Асада в начале декабря 2024 года.

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В частности, из Турции с 9 декабря прошлого года уехали около 200 000 мигрантов из Сирии. Об этом в понедельник, 28 апреля 2025-го, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на совещании, посвященном модели управления миграцией в стране. Его цитирует TRT.

"С ростом стабильности в Сирии количество возвращающихся увеличивается. После падения режима Асада количество возвращений достигло 200 000. Общее количество вернувшихся в Сирию людей составило 931 450", – сообщил президент статистику.

В общей сложности в Турции насчитывают 4 млн 33 тыс. мигрантов. Эрдоган заявил, что всего в мире более 281 млн мигрантов, среди которых трудоустроено более 165 млн (по данным Международной организации по миграции).

"Опять же данные показывают, что по меньшей мере 20 человек вынуждены мигрировать каждую минуту из-за конфликтов, угнетения или терроризма", – сказал президент Турции.

Отметив, что 3,6% населения планеты сейчас живут как мигранты, Эрдоган подчеркнул, что эти показатели растут в геометрической прогрессии, когда войны затягиваются, кризисы не разрешаются, а последствия изменения климата усугубляются.

Также он рассказал, что 75 из каждых 100 беженцев в мире принимают не богатые страны, а страны с низким и средним уровнем дохода.

За 13 лет гражданской войны в Сирии Турция приняла около 4 млн сирийцев – больше любой другой страны.

Как ранее писал OBOZ.UA, в марте 2025 года временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа избрал и официально представил новое правительство – первое правительство, которое будет работать в стране после бегства Башара Асада. Глава государства назвал кабинет министров "новым правительством созидания и перемен".

Добавим, что лидер группировки сирийских повстанцев "Хайят Тахрир аш-Шам" Ахмед аш-Шараа объявил себя президентом Сирии только на время "переходного этапа" в стране.

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