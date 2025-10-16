ХАМАС утверждает, что вернул все тела заложников, 'до которых можно добраться': в Израиле отрицают

Боевики группировки ХАМАС заявили, что передали Израилю останки всех погибших заложников, к которым они смогли добраться. Зато в Израиле отрицают эту информацию террористической группировки и утверждают, что ХАМАС может добраться как минимум еще до десяти тел. Кроме того, в Минобороны Израиля заявили, что четвертое тело, переданное ХАМАС 14 октября, принадлежит неустановленному палестинцу.

Иерусалим обвинил ХАМАС в попытке затянуть процесс возвращения заложников. Об этом сообщают издания The Times of Israel и BBC.

Что происходит

Согласно условиям прекращения огня в секторе Газа, Хамас должен был вернуть тела 28 погибших заложников до полудня понедельника, 13 октября.

В понедельник ХАМАС вернул тела только четырех заложников.

Останки еще трех заложников вернули в ночь на вторник, 14 октября. Вместе с ними передали Израилю тело, которое не принадлежит ни одному из погибших заложников. По данным израильских властей, это тело неустановленного палестинца.

Вечером в среду, 15 октября, представители Красного Креста вывезли из сектора Газа тела еще двух израильтян.

"Что касается других тел, то для их извлечения и вывоза требуются значительные усилия и специальное оборудование. Мы прилагаем все усилия, чтобы закрыть это дело", – говорится в заявлении вооруженного крыла группировки.

Таким образом, вместо возвращенных 28 тел погибших заложников, что должно было состояться 13 октября, по состоянию на среду, 15 октября, Израиль получил только 9 тел.

В ближайшие дни в секторе Газа будут работать египетские и турецкие команды по поиску погибших заложников, которые остались. Израиль передал посредникам координаты мест, где, вероятно, могут быть похоронены эти тела.

Реакция Трампа на невыполнение ХАМАСом его плана

Президент США Дональд Трамп заявил, что может позволить израильскому премьеру Беньямину Нетаньяху возобновить военные действия в Газе, если боевики откажутся соблюдать условия мирного соглашения и договоренности о возвращении всех тел.

По его словам, ЦАХАЛ может возобновить операцию в Газе, "как только я скажу слово".

Как сообщал OBOZ.UA, 13 октября группировка ХАМАС освободила 20 израильских заложников согласно условиям соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Их передали Красному Кресту.

