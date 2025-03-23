Израиль планирует масштабную военную операцию в секторе Газа с временным контролем территории – WP

Тель-Авив рассматривает возможность проведения масштабной наземной операции в Газе. Это может включать временный контроль территории Израиля на несколько месяцев или даже дольше.

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Об этом пишет The Washington Post. Отмечается, что политические и военные лидеры Израиля активно обсуждают планы новой наземной кампании.

"Израильские войска готовятся к новому этапу военных действий в секторе Газа после двухмесячного прекращения огня с ХАМАС. Этот шаг может быть частью более агрессивной тактики, включающей усиленный контроль за гуманитарной помощью, нацеливание на гражданское руководство Хамас, а также эвакуацию мирных жителей "гуманитарные пузыри", – говорится в сообщении.

Израильские официальные лица заявляют, что ожидают результатов переговоров о прекращении огня, однако пока не принято окончательного решения о дальнейшем усилении военных действий.

Также журналисты добавляют, что эта военная операция Газы требует значительных ресурсов, ведь для этого понадобится пять армейских дивизий.

Однако некоторые чиновники по данным Washington Post считают, что только полномасштабная военная операция может обеспечить достижение основной цели премьер-министра Биньямина Нетаньяху – уничтожение ХАМАС, что стало следствием атаки этой группировки 7 октября 2023 года, когда погибли около 1200 израильтян.

Эксперты указывают, что прошедшая кампания ЦАХАЛа была ограничена из-за споров между политическими и военными лидерами, а также из-за беспокойства международного сообщества по поводу жертв среди гражданского населения.

"Изменение политического руководства в США и укрепление оборонного потенциала Израиля могут повлиять на стратегию, что, вероятно, приведет к более решительным действиям. Израильские официальные лица также не исключают продолжения переговоров с ХАМАС через посредников перед началом широкомасштабного наступления", – резюмируют журналисты.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 23 марта нанесла авиаудары по окрестностям города Хан-Юнис на юге сектора Газа. Под обстрелом погибли член политбюро террористического движения ХАМАС Салах аль-Бардавиль и его супруга.

Еще за несколько дней до этого, 18 марта, во время израильского авиаудара был убит фактический премьер-министр правительства ХАМАС в Секторе Газы Исам ад-Даалис.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ продолжит боевые действия в Секторе Газа "со всей силой", пока не достигнет своих целей. В частности, пока не будут освобождены все заложники, уничтожены ХАМАС и обеспечено, чтобы Газа никогда больше не угрожала Израилю.

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