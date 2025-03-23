Израиль нанес авиаудар по сектору Газа: погибли член политбюро ХАМАС и его супруга

Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 23 марта нанесла авиаудары по окрестностям города Хан-Юнис на юге Сектора Газы. Под обстрелом погибли член политбюро террористического движения ХАМАС Салах аль-Бардавиль и его жена.

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Об этом сообщает BBC со ссылкой на палестинские СМИ, которые утверждают, что подтверждение поступило от информированных источников в ХАМАС. При этом Израиль пока никак не комментировал эти данные.

Двумя днями ранее, 21 марта, Армия обороны Израиля заявила, что нанесенным с воздуха ударом был убит начальник военной разведки ХАМАС на юге анклава Усама Табаш. Эта операция была проведена совместно с израильской спецслужбой "Шабак". По утверждению военных, Табаш "на протяжении многих лет был вовлечен в террористическую деятельность и руководство терактами".

Еще за несколько дней до этого, 18 марта, при израильском авиаударе был убит фактический премьер-министр правительства ХАМАС в Секторе Газы Иссам ад-Даалис.

Вечером 22 марта в ЦАХАЛ также сообщили о нанесении удара по командным центрам ливанского радикального движения "Хезболла", а также по "объектам инфраструктуры, террористам, ракетным установкам и складу оружия на территории Ливана".

"ЦАХАЛ продолжит наносить удары по мере необходимости, чтобы защитить израильское гражданское население", – добавили израильские военные.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ продолжит боевые действия в Секторе Газы "со всей силой", пока не достигнет своих целей. В частности, пока не будут освобождены все заложники, уничтожен ХАМАС и обеспечено, чтобы Газа никогда больше не угрожала Израилю.

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