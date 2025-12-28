Израиль первым в мире признал Сомалиленд независимым государством: срочно созвали Совбез ООН

Израиль стал первой страной в мире, которая признала самопровозглашенную "Республику Сомалиленд" независимым государством. Соответствующие декларации 26 декабря подписали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Сомалиленда Абдирахман Мохамед Абдуллахи.

Значительное количество государств-членов ООН уже осудили официальный Иерусалим за шаг на нарушение территориальной целостности Сомали, в понедельник из-за этого соберется Совбез. Подробности сообщает The Times of Israel.

Израиль признал Сомалиленд

Издание отмечает, что о признании Сомалиленда независимым государством Израиль объявил 26 декабря – став первой страной в мире, которая пошла на официальное признание этого региона Сомали.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел Гидеон Саар подписали декларацию от имени Израиля, тогда как президент Сомалиленда Абдирахман Мохамед Абдуллахи подписал от имени своей страны, которая расположена в ключевом стратегическом регионе Сомалийского полуострова", – отмечает he Times of Israel.

В телефонном разговоре с Абдуллахи Нетаньяху заявил, что дружба между странами является "многозначительной и исторической".

"Мы намерены сотрудничать с вами в экономической сфере, сельском хозяйстве, в сфере социального развития", – сказал Нетаньяху.

О своей независимости сепаратисты "Республики Сомалиленд" объявили еще в 1991 году. С тех пор в Сомали идет гражданская война.

Аргументы в пользу собственного права на отдельное государство и отделение от Сомали этот регион на севере Сомалийского полуострова черпал в истории. Правительство Сомалиленда считает себя государством-преемником протектората Британский Сомалиленд, ведь послеотказа Британии от колоний в Африке Сомалиленд в течение четырех дней, с 26 июня по 1 июля 1960 года был независимым государством – до образования Республики Сомали путем объединения ранее контролировавшихся британцами и итальянцами частей Сомалийского полуострова.

Своей столицей в Сомалиленде провозгласили город Харгейса с 300-тысячным населением. Всего на территории самопровозглашенного государства общей площадью в 138 кв км проживает около трети жителей Сомали (около 3 млн человек по состоянию на 2003 год).

После провозглашения независимости Сомалиленд выразил желание присоединиться к Авраамовым соглашениям. Так называют двусторонние мирные договоры между Израилем и рядом арабских государств, в частности ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом, соглашения заключались с 2020 года и были направлены на нормализацию отношений, укрепление сотрудничества, безопасности и экономики в регионе, опираясь на общие корни в авраамических религиях (иудаизм, христианство, ислам).

"Хотя ни одна другая страна официально не признала его (Сомалиленд. – Ред.), несколько государств, включая Великобританию, Эфиопию, Турцию, ОАЭ, Данию, Кению и Тайвань, сохранили свои офисы связи, а администрация Трампа в последние месяцы сигнализировала, что может изменить свою позицию в отношении сепаратистского региона. Однако пятничное заявление вызвало гнев среди нескольких региональных государств, которые обвинили Израиль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Сомали", – отмечает The Times of Israel.

Реакция международного сообщества

"Гнев нескольких региональных государств" вылился в то, что Совет Безопасности ООН на понедельник созывает экстренное заседание для обсуждения признания Израилем Сомалиленда. Ожидается, что члены Совбеза осудят шаг Иерусалима.

Интересно, что о признании Сомалиленда Израиль объявил за несколько дней до того, как председательство в Совбезе ООН перейдет к Сомали.

В Сомали осудили действия Израиля, назвав их "преднамеренным нападением" на свой суверенитет.

Осудили Иерусалим также Египет, Турция, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, в который входят шесть государств, а также Организация исламского сотрудничества, базирующаяся в Саудовской Аравии.

В совместном заявлении 21 страна, преимущественно Ближнего Востока или Африки, и Организации исламского сотрудничества в субботу отклонили признание Израилем, "учитывая серьезные последствия такого беспрецедентного мероприятия для мира и безопасности на Африканском Роге, в Красном море и его серьезное влияние на международный мир и безопасность в целом".

Отдельное заявление сделала Сирия, которая также осудила действия Израиля.

Ряд государств, среди которых Иордания, Египет, Саудовская Аравия, Турция и Иран, также отметили "полное отвержение любой потенциальной связи между таким шагом и любыми попытками насильственного изгнания палестинского народа с его земли".

Последнее замечание связано с тем, что Сомалиленд в прошлом упоминался как потенциальное место для переселения беженцев из сектора Газа.

В заявлении, осуждающем Израиль, также утверждалось, что "признание частей государств является серьезным прецедентом и угрожает международному миру и безопасности, а также нарушает кардинальные принципы международного права и Устав Организации Объединенных Наций".

"Примечательно, что три страны, которые нормализовали связи с Израилем в 2020 году — Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Марокко — не подписали заявление", – отмечает издание.

С осуждением Израиля из-за признания Сомалиленда выступил также Европейский Союз.

"Европейский Союз подтверждает важность уважения к единству, суверенитету и территориальной целостности Федеративной Республики Сомали в соответствии с ее конституцией, уставами Африканского Союза и Организации Объединенных Наций. Это является ключевым для мира и стабильности всего региона Африканского Рога (так называют Сомалийский полуостров. – Ред.). ЕС поддерживает содержательный диалог между Сомалилендом и федеральным правительством Сомали для решения давних разногласий", – говорится в заявлении Брюсселя.

На заявления с осуждением действий Израиля отреагировал посол Израиля в ООН Дэнни Данон. Он заявил, что "Израиль будет действовать ответственно, и мы будем продолжать сотрудничать с партнерами, которые способствуют региональной стабильности".

В США тем временем подтвердили, что признают территориальную целостность Сомали, которая "включает территорию Сомалиленда".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что министр обороны Израиля заявил, что ЦАХАЛ никогда не уйдет из сектора Газа. По словам Исраэля Каца, это обусловлено соображениями безопасности. Зато в Газе Израиль планирует создать гражданско-военное подразделение "Нахаль".

Заявление Каца противоречит мирному плану Дональда Трампа. Ведь в документе, поддержанном США и подписанном Израилем и боевиками ХАМАСа, израильские военные должны постепенно выйти из анклава, а Израиль не будет восстанавливать гражданские поселения на прибрежной территории.

