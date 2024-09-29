Израиль нанес удары по военным объектам хуситов в Йемене. Видео

К вечеру, 29 сентября, Израиль нанес удары по военным объектам хуситов в Йемене. В результате пострадала портовая и топливная инфраструктура террористов.

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Об этом сообщили в Армии обороны Израиля. В соцсетях также распространяют видео с последствиями израильских ударов по хуситам в Йемене. На кадрах можно увидеть, что пылало там достаточно мощно.

"Армия обороны Израиля атаковала электростанции и порт, используемые для импорта нефти. Из-за целевой инфраструктуры и портов режим хуситов перебрасывает в регион иранское оружие и поставки для военных целей, в том числе нефть", - заявили военные.

Также отмечается, что эта атака была ответом за атаку хуситов ракетами по аэропорту, куда должен был прибыть Нетаньяху.

"Баллистическая ракета класса "земля-земля", запущенная по Израилю из Йемена вечером, 28 сентября, была сбита средствами противовоздушной обороны "за рубежом страны"", - говорится в заявлении ЦАХАЛа.

По словам представителей полиции, "обломки ракеты упали вблизи иерусалимской общины Цур Хадасса, нанеся незначительные повреждения".

По данным ЦАХАЛ, десятки самолетов военно-воздушных сил Израиля, включая истребителей, заправщики и самолеты-разведчики, участвовали в ударах примерно в 1 800 километрах по хуситам в Йемене.

Как отметили израильские военные, эти удары были нанесены по объектам, которые использовали хуситы в военных целях в Ходейде и соседнем порту Рас-Иса на западе Йемена.

Армия обороны Израиля также утверждает, что эти удары были нанесены в ответ на недавние атаки хуситов баллистическими ракетами по Израилю, в том числе 29 сентября.

В ЦАХАЛ заверили, что в течение последнего года хуситы действовали под руководством и финансированием Ирана, а также в сотрудничестве с иракскими ополченцами, чтобы напасть на Израиль, подорвать региональную стабильность и нарушить глобальную свободу судоходства.

Ранее сообщалось, что Йеменские хуситы совершили очередное нападение на гражданские суда в акватории Красного моря. Боевики обстреляли два танкера с нефтью. В результате обстрела произошла утечка нефти, что угрожает возможностью крупной экологической катастрофы.

Как сообщал OBOZ.UA, Кремль планировал передать ракеты и другое военное оборудование хуситам в Йемене, но не сделал этого под дипломатическим давлением. Однако разоблаченный план России подчеркивает ее растущее военное партнерство с Ираном и предполагает, что она, вероятно, стремится использовать поддерживаемых Тегераном боевиков для косвенного противостояния Западу.

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