'План достиг точки невозврата': командующий ЦАХАЛ призвал израильтян готовиться к 'длительной кампании' против Ирана

В ЦАХАЛ предупредили, что израильтяне должны готовиться к "длительной кампании" против Ирана. Это необходимо, чтобы "устранить угрозу такого масштаба".

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Соответствующее заявление 20 июня сделал начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир, передает The Times of Israel. Он сказал, что Иран годами строил четкий план уничтожения государства Израиль и в последние месяцы "план достиг точки невозврата, когда возможности достигли оперативной способности".

"Мы начали кампанию, когда Иран имел около 2500 ракет класса "земля-земля" с высокими темпами производства, так что в течение примерно двух лет они должны были бы иметь около 8000 ракет", – отметил военный.

По его словам, усилия Ирана в области баллистических ракет, иранские марионетки на Ближнем Востоке и ядерные достижения Тегерана заставили Израиль нанести превентивный удар.

"ЦАХАЛ не будет стоять в стороне и наблюдать, как развиваются угрозы. В рамках новой доктрины мы будем действовать на опережение, чтобы предотвратить угрозу существованию и противостоять любым вызовам", – заявил Замир.

Он сообщил, что Армия обороны Израиля готовилась к этой операции годами и она была начата "благодаря совпадению оперативных и стратегических условий".

"Мы ликвидировали высшее командование противника, нанесли глубокий ущерб компонентам ядерной программы, открыли воздушный коридор к Тегерану, обнаружили и уничтожили около половины пусковых установок ракет, некоторые из них за несколько минут до запуска, и застали врага врасплох, несмотря на его повышенную боевую готовность", – сказал начальник Генштаба.

"Мы готовимся к различным вариантам развития событий. Мы начали самую сложную кампанию в нашей истории. Мы начали эту кампанию для того, чтобы устранить угрозу такого масштаба, против такого врага, что требует готовности к длительной кампании", – добавил он.

Эяль Замир подчеркнул, что кампания против Ирана еще не закончилась, хотя израильтяне и "достигли значительных результатов". Он предупредил, что впереди еще много сложных дней и надо "оставаться бдительными и сплоченными до завершения миссии".

Как сообщал OBOZ.UA, постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон на заседании Совбеза заявил, что нынешний режим в Иране представляет глобальную угрозу, которая выходит далеко за пределы регионального конфликта.

Он отметил, что Тегеран финансирует, вооружает и координирует терроризм по всей планете, а к тому же находится в шаге от создания ядерного оружия. Израиль не прекратит свои атаки, пока ядерная угроза Ирана не будет ликвидирована.

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