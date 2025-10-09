'Высокие шансы, что это произойдет': Трамп объявил о планах посетить Ближний Восток в конце недели

Президент США Дональд Трамп намерен посетить Ближний Восток в конце этой недели. Его визит может состояться уже в ближайшие выходные и связан он с финализацией договоренностей в рамках палестино-израильского урегулирования.

Об этом американский лидер завил во время общения с журналистами в Белом доме 8 октября. Трамп уточнил, что может вылететь на Ближний Восток 11 или 12 октября.

"Я могу отправиться туда в конце недели, возможно, в воскресенье. Думаю, это произойдет, высокие шансы, что это произойдет", – заявил Трамп.

При этом президент США не уточнил, в какую именно страну Ближнего Востока он отправится и какие договоренности будут обсуждаться.

Переговоры по завершению войны в секторе Газа

В Египте продолжаются непрямые переговоры по завершению войны в секторе Газа по плану президента США Дональда Трампа. 8 октября стало известно, что они значительно продвинулись.

Стороны обменялись списками тех, кто должен быть освобожден. Причем все стороны – Израиль, террористическая группировка ХАМАС и Соединенные Штаты, а также страны Ближнего Востока, выступающие посредниками – выразили оптимизм относительно имеющегося переговорного процесса.

Мирный план Трампа для Газы

29 сентября президент США Дональд Трамп во время визита в Вашингтон премьера Израиля Беньямина Нетаньяху представил мирный план по окончанию боевых действий в секторе Газа.

Документ состоит из 20 пунктов и в частности предусматривает полное прекращение боевых действий между Израилем и ХАМАС, возвращение всех заложников, демилитаризацию Газы, разоружение ХАМАС, отвод Армии обороны Израиля из сектора, восстановление административных институтов в Газе и передачу контроля над территорией международным силам.

4 октября ХАМАС согласился освободить всех заложников Израиля и передать тела погибших в соответствии с мирным планом Трампа. Террористическая группировка также заявила о готовности начать переговоры о прекращении войны в секторе Газа.

Сразу после того, как ХАМАС заявил о "готовности к прочному миру", Трамп призвал Израиль немедленно прекратить удары по Газе. Со своей стороны канцелярия Беньямина Нетаньяху заявила, что Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по освобождению всех заложников.

