ХАМАС предоставил информацию о 'примерно 20 живых заложниках': когда ожидать соглашение о перемирии

Косвенные мирные переговоры по завершению войны в секторе Газа, которые продолжаются в Египте уже третий день, значительно продвинулись. Сейчас стороны обменялись списками тех, кто должен быть освобожден. Причем все стороны – Израиль, террористическая группировка ХАМАС и Соединенные Штаты, а также страны Ближнего Востока, выступающие посредниками – выразили оптимизм относительно имеющегося переговорного процесса.

В среду, 8 октября, чиновники из всех указанных сторон отправились в Египет, чтобы присоединиться к переговорам, отмечает Times of Israel. Также к переговорам присоединились представители других террористических группировок в Газе, "Исламского джихада" и "Народного фронта освобождения Палестины".

Речь идет о 20-пунктном мирном плане по прекращению двухлетней войны в секторе Газа, предложенном президентом США Дональдом Трампом (или "соглашение", как он сам это обычно называет). Среди прочего, план Трампа предусматривает обмен – возвращение заложников, которых террористы удерживают в палестинском анклаве, и освобождение ряда террористов, которые находятся в израильских тюрьмах.

Кто будет освобожден в Газе

Издание отмечает, ссылаясь на израильских чиновников, что ХАМАС предоставил информацию о "примерно 20 живых заложниках", которых террористы готовы вернуть. Причем террористическая группировка утверждает, что все еще разыскивает тела некоторых убитых заложников.

Сейчас Израиль подтвердил смерть 26 из 48 заложников, которые в настоящее время остаются у террористов, и пока непонятно, всех ли их можно найти. В издании добавляют, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху "уже несколько месяцев" якобы знал и о смерти указанных заложников, и что в ХАМАС даже не знают, где тела.

"С самого начала ХАМАС не контролировал всех заложников. Поэтому гораздо более вероятно, что они смогут вернуть только всех живых заложников", – цитирует Times of Israel бывшую помощницу американского госсекретаря по вопросам Ближнего Востока Барбару Лиф.

Так или иначе, террористы не могут найти от семи до 15 тел убитых заложников – это оценка израильской разведке и информация, полученная в результате переговоров в Египте.

Кого хотят увидеть в Газе

Список заключенных в Израиле палестинских террористов пока не обнародован. Однако известно, что ХАМАС требует возвращения тел двух убитых в Газе своих лидеров. Это братья Яхья и Мухаммед Синвары. Первый был "архитектором" нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, а второй стал преемником главы террористической группировки, когда первого ликвидировали в 2024 году.

Израиль согласился на освобождение заключенных, но при условии, что оно состоится после того, как ХАМАС передаст всех живых и убитых заложников, "и четко даст понять, что не держит ни одного из них как козырь для переговоров".

Также известно, что Израиль не хочет освобождать террористов ХАМАС, которые непосредственно участвовали в нападении 7 октября. Но поскольку это – план Трампа, у Нетаньяху "будет определенная гибкость по этому вопросу", отмечает издание.

Что предшествовало

Страны-посредники дали Израилю и ХАМАС время до утра пятницы, чтобы подписать первый этап "сделки" Трампа.

"Не совсем понятно, что будет означать ультиматум арабских посредников для Израиля, на который они не имеют рычагов влияния. Но это демонстрирует их желание быстро завершить этап освобождения заложников и заключенных, а также этап передислокации Армии обороны Израиля", – сообщает Times of Israel.

В 20-пунктном плане Трампа, кроме освобождения заложников и обмена их на заключенных-террористов, также фигурируют разоружение ХАМАС, отвод Армии обороны Израиля из сектора Газа и передача контроля над территорией палестинского международным силам.

И хотя прилюдно Израиль, ХАМАС и США выражают оптимизм относительно переговоров, "остается непонятным, удастся ли преодолеть давние противоречивые вопросы по вопросам разоружения террористической группы и масштабов вывода израильских войск", добавляет издание.

Как сообщал OBOZ.UA, сразу после того, как ХАМАС заявил о "готовности к прочному миру", Трамп призвал Израиль немедленно прекратить удары по Газе. В свою очередь канцелярия Беньямина Нетаньяху заявила, что Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по освобождению всех заложников.

