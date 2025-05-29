Нетаньяху официально подтвердил ликвидацию лидера ХАМАС Синвара и обнародовал обстоятельства спецоперации

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подтвердил, что в результате авиаударов ЦАХАЛ в секторе Газы был ликвидирован Мохаммед Синвар, один из лидеров ХАМАС. Он возглавил группировку после того, как 16 октября 2024 года был убит его брат Яхья Синвар.

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Об этом пишет The Jerusalem Post. Мохаммед Синвар был ликвидирован 13 мая 2025 года в результате авиаудара Израиля в Хан-Юнисе.

Как отмечается, в тот день военные ЦАХАЛ сбросили большое количество бомб на туннель-убежище под больницей на юге сектора Газы, чтобы нацелиться на Синвара.

Ранее СМИ сообщали, что Синвара нашли мертвым в туннеле в Хан-Юнисе после удара Армии обороны Израиля. Вместе с ним погибли его помощники. Впервые сообщения о гибели Синвара появились в СМИ 18 мая.

В середине мая министр обороны Исраэль Кац сообщил Комитету по иностранным делам и обороне Кнессета, что есть все больше признаков того, что Синвар мертв. В то же время источники The Jerusalem Post в ЦАХАЛ говорили, что они по-прежнему не признают иностранные сообщения о том, что тело Синвара было найдено вместе с десятками его помощников, включая вероятного преемника Синвара, командира бригады "Рафах" Мохаммеда Шабанаха.

Позже собеседники журналистов подтвердили, что два главных лидера ХАМАС были найдены вместе погибшими.

Мохаммед Синвар возглавил ХАМАС с середины октября 2024 года после того, как был убит его брат Яхья Синвар, и, в частности, контролировал оставшихся 58 израильских заложников (около 20 из которых, как полагают, живы).

Синвар официально разыскивался за террористические действия против Израиля и на протяжении десятилетий принимал активное участие в деятельности ХАМАС (к примеру, командовал бригадой Хан-Юнис).

Как сообщал OBOZ.UA, Нетаньяху заявил, что одной из главных задач ЦАХАЛа в секторе Газа является возвращение всех заложников. По его словам, Израиль не собирается отступить от этого и если не выполнит эту задачу сегодня, то выполнит ее завтра, если нет, то послезавтра.

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