Израиль и ХАМАС подписали первую фазу мирного плана: Трамп сказал, что она предусматривает

Израиль и ХАМАС подписали "первую фазу" мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. Это означает, что все заложники очень скоро будут освобождены, а Израиль выведет свои войска к согласованной линии.

Это станет первым шагом к "прочному, длительному и вечному миру". Об этом в своей соцсети Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп.

"Ко всем сторонам будут относиться справедливо! Это великий день для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех соседних стран и Соединенных Штатов Америки", – отметил он.

Трамп выразил благодарность посредникам из Катара, Египта и Турции, которые работали с США, чтобы сделать возможным это "историческое и беспрецедентное событие".

Премьер Биньямин Нетаньяху назвал это "великим днем для Израиля". Он сообщил, что созовет правительство, чтобы одобрить соглашение и вернуть домой всех заложников.

"Я благодарю героических солдат Армии обороны Израиля и все силы безопасности, благодаря чьему мужеству и самопожертвованию мы достигли этого дня.

Я от всего сердца благодарю президента Трампа и его команду за их преданность этой священной миссии освобождения наших заложников. С Божьей помощью мы вместе продолжим достигать всех наших целей и будем расширять мир с нашими соседями", – написал премьер Израиля.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 29 сентября, встретился в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Во время встречи глава Белого дома объявил план прекращения огня в секторе Газа, который состоит из 20 пунктов.

Он в частности предусматривает возвращение всех заложников, демилитаризацию Газы, восстановление административных институтов в секторе и передачу его под внешнее управление, амнистию ХАМАС и предоставление Палестине возможности создания государства.

После этого Трамп дал "последнее предупреждение" террористической организации ХАМАС. Он установил точный дедлайн, до окончания которого ХАМАС должен был согласиться на его мирный план по сектору Газа.

В конце концов боевики ХАМАС согласились освободить всех израильских заложников, которых они удерживали с 7 октября 2023 года, и передать тела погибших в соответствии с мирным планом президента США Дональда Трампа. Также террористическая группировка согласилась на некоторые другие пункты.

В связи с этим американский лидер призвал Израиль немедленно прекратить удары по Газе. Со своей стороны канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявила, что Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по освобождению всех заложников. ХАМАС предоставил информацию о "примерно 20 живых заложниках".

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп намерен посетить Ближний Восток в конце этой недели. Его визит может состояться уже в ближайшие выходные и связан он с финализацией договоренностей в рамках палестино-израильского урегулирования.

