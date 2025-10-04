'ХАМАС готов к миру': Трамп призвал Израиль прекратить бомбардировку Газы

Президент США Дональд Трамп заявил, что террористическая организация ХАМАС дала ответ о "готовности к прочному миру". В связи с этим американский лидер призвал Израиль немедленно прекратить удары по Газе.

В свою очередь канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявила, что Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по незамедлительному освобождению всех заложников. Об этом сообщает The Times of Israel.

Что заявил ХАМАС

Трамп обратился к руководству Израиля вскоре после того, как ХАМАС объявил о представлении своего ответа, в котором движение поддержало некоторые части плана США. При этом террористы намекнули на сопротивление в отношении других разделов и настаивали на необходимости дополнительных переговоров для окончательного согласования условий.

В заявлении, объявляющем об ответе, говорится, что ХАМАС готов освободить всех 48 заложников в соответствии с условиями, изложенными в плане, который предусматривает их освобождение в течение 72 часов после вступления в силу постоянного прекращения огня. Также террористы добавили, что готовы освободить людей в обмен на более чем 2000 палестинских заключенных вместе с телами убитых жителей Газы. Кроме того, в ХАМАС заявили, что обмену пленными должен предшествовать первый этап вывода израильской армии з Газы.

При этом в заявлении ХАМАС указано, что заложники будут освобождены, когда "сложатся необходимые полевые условия для осуществления обмена". Террористы не стали более подробно останавливаться на этом вопросе, но, по всей видимости, дали понять, что, возможно, не смогут освободить всех 48 заложников в течение 72 часов после заключения соглашения, если условия на местах не будут подходящими.

Реакция Израиля

Канцелярии главы правительства Израиля заявила, что после ответа ХАМАС, Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по незамедлительному освобождению всех заложников. Также у Нетаньяху пообещали продолжить работать в полном сотрудничестве с президентом США и его администрацией, чтобы закончить войну "в соответствии с принципами, установленными Израилем, которые соответствуют видению президента Трампа".

Что предшествовало

Президент США Трамп 29 сентября предложил собственный план прекращения войны между Израилем и ХАМАС. Он дал на ответ террористической организации "три-четыре дня", а вскоре выставил ХАМАС "последний дедлайн" и пригрозил уничтожением в случае отказа.

План состоит из 20 пунктов и в частности предусматривает полное прекращение боевых действий между Израилем и ХАМАС, возвращение всех заложников, демилитаризацию Газы, восстановление административных институтов в секторе и передачу его под внешнее управление, амнистию ХАМАС и предоставление Палестине возможности установления государства.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп заявил, что достиг потенциального соглашения об установлении мира в секторе Газа. Он назвал 29 сентября "одним из величайших дней в истории цивилизации".

