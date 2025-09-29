Трамп объявил план завершения войны в секторе Газа: состоит из 20 пунктов

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 29 сентября, встретился в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Во время встречи глава Белого дома объявил план прекращения огня в секторе Газа. Он в частности предусматривает возвращение всех заложников, демилитаризацию Газы, восстановление административных институтов в секторе и передачу его под внешнее управление, амнистию ХАМАС и предоставление Палестине возможности установления государства.

Об этом Трамп объявил во время пресс-конференции после встречи с Нетаньяху. Его план завершения войны в секторе Газа состоит из 20 пунктов.

Основные инициативы, которые предложил Дональд Трамп

1. Возвращение заложников, которых захватила группировка ХАМАС 7 октября 2023 года во время атаки на Израиль в течение 72 часов после прекращения огня Израилем в секторе Газа.

2. После прекращения огня в сектор Газа отправляют гуманитарную помощь и будут восстанавливать критическую инфраструктуру.

3. США станут модератором между Израилем и администрацией Палестины по восстановлению административных институтов в секторе Газа. ХАМАС запрещается участвовать в их восстановлении.

4. В Газе уничтожат всю военную инфраструктуру, включая туннели, в которых ХАМАС прячет оружие.

5. Сектор Газа станет демилитаризованной зоной. Также сектор Газа должен стать "дерадикализованной" зоной и зоной, свободной от террористов. ХАМАС позволят покинуть Газу и получить амнистию.

"Мы должны немедленно и быстро демилитаризовать Газу. Для этого нам необходимо согласие ХАМАС. Арабские и мусульманские общины должны решить дела с ХАМАС. Мусульманские страны на Ближнем Востоке должны остановить ХАМАС", – заявил Трамп.

6. США и партнеры создадут временные Международные силы стабилизации (ISF) для немедленного развертывания в Газе; ISF обучат и будут поддерживать проверенные палестинские полицейские силы; будут работать с Израилем, Египтом и Иорданией; согласуют механизм деэскалации.

По словам Трампа, Израиль и мусульманские страны попросили его создать Международные силы стабилизации (ISF) и наблюдательный орган – Совет мира.

"Всемирный банк и другие будут ответственными за набор и обучение нового правительства, которое будет состоять из палестинцев, а также высококвалифицированных экспертов со всего мира. Многие хотят присоединиться. Скоро мы назовем некоторых участников. Мы будем обучать и тренировать палестинцев для того, чтобы они могли управлять. Эта организация не будет принимать политического участия в Палестине и лишь временно будет администрировать в Газе", – сказал президент США.

Трамп отметил, что лидеры арабского мира и Израиля просили его возглавить эту инициативу. Он добавил, что, несмотря на занятость, "готов выполнить эту важную работу". В совет будут привлечены ведущие мировые лидеры, в частности экс-премьера Великобритании Тони Блэра, а другие имена объявят в течение ближайших дней.

7. Израиль не будет оккупировать Газу. Армия Израиля передаст территорию сектора Газа Международным силам стабилизации (ISF);

8. При условии восстановления и реформ Палестина получит возможность к суверенности и установлению государства.

9. Если ХАМАС откажется поддержать предложение президента США Трампа, то военная операция Израиля продолжится в секторе Газа.

Дональд Трамп сообщил, что "надеется на мир" и подчеркнул, что "все поддержали" его соглашение, остался только ХАМАС.

"Если ХАМАС отклонит соглашение, что всегда возможно, то они останутся одни. Все остальные его приняли, но у меня такое ощущение, что мы получим положительный ответ. Но если нет, то Израилю придется сделать все для устранения опасности. Эту опасность вызывает ХАМАС. Тирания террора должна закончиться", – подчеркнул Дональд Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "не позволит Израилю аннексировать Западный берег" реки Иордан. По его словам, израильтянам "пора уже остановиться".

