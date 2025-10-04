ХАМАС согласился освободить всех заложников Израиля и начать переговоры, следуя плану Трампа

Боевики ХАМАС согласились освободить всех израильских заложников, которых они удерживали с 7 октября 2023 года, и передать тела погибших в соответствии с мирным планом президента США Дональда Трампа. Также террористическая группировка согласилась на некоторые другие пункты.

Об этом говорится в заявлении ХАМАС, которое опубликовал журналист Axios Барак Равид. Полный текст ответа террористов Трампу выложил Clash Report.

ХАМАС ответил на план Трампа

Дональд Трамп 29 сентября предложил собственный план прекращения войны между Израилем и ХАМАС. Он дал на ответ террористической организации "три-четыре дня". А сегодня выставил ХАМАСу "последний дедлайн" и пригрозил уничтожением в случае отказа.

Террористы ответили американскому президенту.

Группировка заявила о якобы готовности освободить всех израильских заложников – и живых и мертвых – по формуле обмена Трампа.

"В этом контексте движение подтверждает свою готовность немедленно вступить в переговоры через посредников для обсуждения деталей этой сделки", – сказано в заявлении ХАМАС.

Кроме этого, ХАМАС согласился передать управление Газой "палестинской группе независимых лиц" – органу, который основывается на национальном консенсусе и арабо-исламской поддержке.

При этом террористы заявили, что другие детали плана Трампа о будущем Газы и правах палестинцев, по их мнению, требуют более широкого обсуждения.

Стоит заметить, что в полном тексте заявления ХАМАС есть формулировки, которые позволяют избежать срочных действий и затянуть процесс.

Так, в документе говорится, что ХАМАС согласен освободить израильских заложников, но "как только будут выполнены условия на местах". При этом не детализируется, что это за "условия".

Также обсуждение других пунктов плана Трампа, как сказано в заявлении ХАМАС, "требуют более широкой национальной позиции и международно-правовой базы", что явно предполагает долгий процесс.

Напомним, что ХАМАС до сих пор удерживает в секторе Газа 48 заложников. По неподтвержденной информации, из них только 20 человек остались живы.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент США Дональд Трамп во время визита в Вашингтон премьера Израиля Беньямина Нетаньяху 29 сентября представил мирный план по окончанию боевых действий в секторе Газа.

План состоит из 20 пунктов и в частности предусматривает полное прекращение боевых действий между Израилем и ХАМАС, возвращение всех заложников, демилитаризацию Газы, восстановление административных институтов в секторе и передачу его под внешнее управление, амнистию ХАМАС и предоставление Палестине возможности установления государства.

Этот план согласовал Беньямин Нетаньяху, его также обсудили с лидерами Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ.

Дональд Трамп заявил, что достиг потенциального соглашения об установлении мира в секторе Газа. Он назвал 29 сентября "одним из величайших дней в истории цивилизации".

3 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что он дает боевикам ХАМАС последний шанс ответить на его мирный план по сектору Газа. Он установил точный дедлайн – 5 октября, 18:00 – до окончания которого ХАМАС должен согласиться на его мирные инициативы. Трамп пообещал боевикам настоящий "ад", если они не пойдут на сделку.

