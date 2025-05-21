Израиль готовится к удару по иранским ядерным объектам - американская разведка

Израиль усиливает военную подготовку к потенциальной атаке на ядерную инфраструктуру Ирана. Армия тренируется наносить удары по объектам, расположенным далеко и глубоко под землей.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько источников в разведке США. По их данным, на протяжении последних недель американские спецслужбы наблюдают рост интенсивности учений израильских военных, которые могут свидетельствовать о серьезных намерениях по превентивному удару по объектам на территории Ирана.

Отмечается, что израильские военные отрабатывают сценарии атак на сложные, хорошо защищенные и удаленные цели. Особое внимание уделяется планированию ударов по иранским ядерным объектам, расположенным глубоко под землей. В то же время Израиль публично не комментирует эти учения, но в Тель-Авиве неоднократно подчеркивали, что не допустят создания Ираном ядерного оружия.

Источники в администрации США заявляют, что сейчас не существует никаких прямых признаков того, что решение о нападении уже принято. Однако активизация подготовки воспринимается серьезно, особенно на фоне эскалации в регионе после обмена ракетными ударами между Израилем и Ираном в апреле.

В последние месяцы Иран продолжил расширение своей ядерной программы. По данным МАГАТЭ, Тегеран накопил достаточное количество обогащенного урана, которое потенциально может быть использовано для создания ядерной бомбы, хотя официально власти страны это отрицают. В Вашингтоне и Иерусалиме растет беспокойство, что Иран может приблизиться к так называемой "точке невозврата".

Эксперты предполагают, что Израиль демонстрирует готовность к действиям, чтобы оказать давление на Тегеран и международное сообщество. В то же время США призывают к сдержанности и дипломатическому решению конфликта, пытаясь избежать еще одного масштабного обострения на Ближнем Востоке.

Напомним, 5 мая сообщалось, что в ответ на удар хуситов Израиль нанес авиаудары по Йемену. Израильские военные сообщали, что под ударом оказались порты, военные базы и аэропорт.

Уже на следующий день, 6 мая, Израиль повторно атаковал объекты хуситов в Йемене. В ЦАХАЛ тогда заявили, что уничтожили инфраструктуру террористической организации хуситов в районе главного аэропорта в Сане, полностью выведя его из строя.

Впоследствии 18 мая йеменские хуситы снова атаковали Израиль. Израильские военные зафиксировали пуск ракеты из Йемена, в центре страны была объявлена тревога. Израиль хуситы атаковали баллистической ракетой. Однако она была успешно перехвачена израильской противовоздушной обороной.

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