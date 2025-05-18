Йеменские хуситы атаковали баллистикой Израиль: что известно о последствиях

Йеменские хуситы в ночь на 18 мая снова атаковали Израиль. Израильские военные зафиксировали пуск ракеты из Йемена, в центре страны была объявлена тревога.

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Об этом ночью предупредили в Армии обороны Израиля. ПВО удалось сбить вражескую цель, обошлось без жертв и разрушений.

"Армия обороны Израиля обнаружила запуск ракеты из Йемена в направлении территории Израиля. Системы противовоздушной обороны ВВС Израиля работают над перехватом угрозы. Общественность просят придерживаться оборонительных указаний Командования тыла", – говорилось в сообщении военных, обнародованном в 01:57 ночи 18 мая.

Уже вскоре в The Times of Israel обнародовали больше подробностей об атаке.

Израиль хуситы атаковали баллистической ракетой. Однако она была успешно перехвачена израильской противовоздушной обороной.

"Сообщений о пострадавших или разрушениях в результате нападения нет", – отмечает издание.

Тревога из-за пуска ракеты была объявлена в центральной части Израиля. Еще до срабатывания сирен жителей районов, находившихся под угрозой, предупредили об атаке с помощью оповещений на телефон.

"С 18 марта, когда Армия обороны Израиля возобновила наступление против ХАМАС в секторе Газа, хуситы в Йемене запустили 35 баллистических ракет и не менее 10 беспилотников по Израилю. Часть ракет не достигли целей", – добавили в The Times of Israel.

Напомним, 5 мая сообщалось, что в ответ на удар хуситов Израиль нанес авиаудары по Йемену. Израильские военные сообщали, что под ударом оказались порты, военные базы и аэропорт.

Уже на следующий день, 6 мая, Израиль повторно атаковал объекты хуситов в Йемене. В ЦАХАЛ тогда заявили, что уничтожили инфраструктуру террористической организации хуситов в районе главного аэропорта в Сане, полностью выведя его из строя.

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