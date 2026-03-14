Израиль готовит самое большее за 20 лет наземное вторжение в Ливан

После серии разрушительных авиаударов Армия обороны Израиля рассматривает вариант значительно расширить свою наземную операцию в Ливане. Израильские войска планируют захватить всю территорию к югу от реки Литани и уничтожить военную инфраструктуру "Хезболлы".

Это может стать крупнейшей наземной операцией Израиля в Ливане с 2006 года. Об этом сообщает издание Axios.

Конфликт Израиля и Ливана

По информации израильских и американских официальных лиц, операция такого масштаба может привести к длительной израильской оккупации южного Ливана. Правительство Ливана глубоко обеспокоено тем, что возобновление войны, спровоцированное решением "Хезболлы" запустить ракеты по Израилю, опустошит страну.

Высокопоставленный израильский чиновник подчеркнул, что ЦАХАЛ намерен сделать в Ливане то же, что и в Газе. Речь идет о сносе зданий, которые, по утверждению Израиля, террористы используют для хранения оружия и совершения нападений.

По словам израильских официальных лиц, еще несколько дней назад правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пыталось сдержать эскалацию конфликта в Ливане, чтобы сосредоточиться на Иране.

Однако ситуация изменилась, когда "Хезболла" выпустила более 200 ракет в ходе массированной скоординированной атаки с Ираном, который, в свою очередь, выпустил десятки собственных ракет.

Администрация президента США Дональда Трампа поддерживает крупную израильскую операцию по разоружению "Хезболлы". В то же время американцы настаивают на ограничении ущерба ливанскому государству и добиваются прямых израильско-ливанских переговоров о послевоенном соглашении.

История конфликта

Конфликт между Израилем и Ливаном – один из самых старых и запутанных на Ближнем Востоке. Его корень не в территориальных спорах за землю, как с Палестиной, а в том, что Ливан исторически стал базой для сил для противников Израиля.

После создания Израиля в 1948 году в Ливан бежали сотни тысяч палестинцев. В 1970-х туда перебазировалась Организация освобождения Палестины во главе с Ясиром Арафатом, которая создала в Южном Ливане "государство в государстве" и начала обстреливать север Израиля.

В 1978 и 1982 годах Израиль ввел войска в Ливан, чтобы выбить боевиков. В итоге палестинское руководство уехало в Тунис, но на месте старого врага появился новый.

Во время израильской оккупации юга Ливана возникло движение "Хезболла". Это террористическая группировка, созданная при прямой поддержке Ирана. Боевики открыто заявляют, что их цель – уничтожение Израиля как государства.

В 2006 году после похищения боевиками "Хезболлы" двух израильских солдат началась Вторая ливанская война. Она длилась 34 дня и закончилась резолюцией ООН №1701. По условиям документа, "Хезболла" должна была отойти за реку Литани (подальше от границы), а юг Ливана –контролироваться официальной ливанской армией и миротворцами ООН. Условие не было выполнено, "Хезболла" построила сеть тоннелей и накопила арсенал (около 150 тысяч ракет), нацеленных на Израиль и с того времени периодически продолжала терроризировать соседнее государство.

Ранее сообщалось, что 9 марта израильские военные начали наземную операцию на юге Ливана. Подразделения армии вошли в приграничные районы, чтобы выявить боевиков группировки "Хезболла" и уничтожить их инфраструктуру.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как армия обороны Израиля наносила точечные удары по объектам террористической организации "Хезболлах" в Ливане. В результате атаки по квартире в здании отеля "Рамада" в центре Бейрута утром 8 марта были ликвидированы четыре боевика. Речь идет об иранских командирах, которые действовали в ливанской столице.

