Из-за схода поезда с рельсов в Мексике погибли по меньшей мере 13 человек: подробности ЧП

В Оахаке (Мексика) 28 декабря пассажирский поезд, в котором находились 241 пассажир и 9 членов экипажа, частично сошел с рельсов. Погибли по меньшей мере 13 человек, около 98 получили ранения.

Как передает The Economic Times, с рельсов вылетел локомотив. ВМС Мексики, которые эксплуатируют эту железнодорожную линию в южном штате Оахака, сначала сообщали о 20 пострадавших.

Через несколько часов они объявили, что "98 человек получили ранения... и, к сожалению, 13 человек погибли".

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что поручила секретарю ВМС и другим высокопоставленным чиновникам отправиться к месту происшествия и помочь семьям пострадавших. Генеральная прокуратура страны начала расследование, чтобы установить причину аварии.

По данным Шейнбаум, по меньшей мере пятеро раненых находились в критическом состоянии.

ЧП произошло между городами Чивела и Низанда, вдоль железнодорожного пути, который соединяет Тихий и Атлантический океаны. Эта линия была открыта в 2023 году как большой инфраструктурный проект во времена тогдашнего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора для развития юго-восточной Мексики.

Военно-морские силы отчитались, что во время масштабных поисково-спасательных операций было задействовано всего 360 человек личного состава, 20 транспортных средств, четыре наземные машины скорой помощи, три воздушные машины скорой помощи и один тактический беспилотник.

