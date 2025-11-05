Президент Мексики подверглась домогательствам от неизвестного мужчины на улице: она подала против него иск. Видео

Неизвестный мужчина пытался поцеловать президента Мексики Клаудию Шейнбаум, а также коснулся ее тела. Инцидент с домогательством произошел 4 ноября, когда политик вышла из своего офиса и пешком направилась в Министерство народного образования.

Видео дня

Как пишут El Pais и Associated Press, в это время к ней подходили люди, чтобы сфотографироваться и поздороваться. На видео, опубликованном в сети, видно, как в один момент к Шейнбаум приблизился мужчина, обнял ее за плечи, наклонился, чтобы поцеловать в шею, и продолжил прикасаться к ее телу.

Домогательства прекратились только после того, как руководитель группы сопровождения, Хуан Хосе Рамирес Мендоса, стал между президентом и мужчиной. Сама чиновница сказала "не волнуйтесь". В сети же предположили, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Этот случай снова обострил вопрос президентской безопасности после того, как Шейнбаум, как и ее предшественник Андрес Мануэль Лопес Обрадор, отклонила идею создания президентской гвардии для своей охраны.

Согласно уголовному кодексу страны, физический контакт без согласия может быть сексуальными домогательствами, за что наказывают лишением свободы на срок от одного до пяти лет.

Впоследствии стало известно, что мужчину, который домогался к президенту, задержали, сообщила города Мехико Клара Бругада.

Клаудия Шейнбаум подала против него иск. Политик объяснила, что почувствовала обязанность подать жалобу, так как "если это делают с президентом, то что тогда будет со всеми молодыми женщинами в нашей стране?".

По ее словам, ранее она уже подвергалась домогательствам: это произошло, когда ей было 12 лет, в общественном транспорте, на котором она ездила в школу.

На фоне инцидента с президентом Секретариат по делам женщин, созданный ее администрацией, опубликовал заявление, в котором признал, что "к сожалению, ни одна женщина не застрахована от сексуальных домогательств" в Мексике.

Шейнбаум призвала власти мексиканских штатов пересмотреть свои законы и процедуры, чтобы упростить женщинам возможность сообщать о случаях домогательств, и подчеркнула, что мексиканцы должны услышать "четкое и громкое "нет": личное пространство женщин нельзя нарушать".

