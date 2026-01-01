Итоги 2025 года – 'тень Трампа': главные победители, потери и достижения Украины, нормализация агрессии как новой нормы и близкая глобальная война. Интервью с Бессмертным

Возвращение Дональда Трампа к власти в США привело к радикальному пересмотру внешнеполитических приоритетов Америки. Украина потеряла финансовую поддержку США, а военная помощь фактически была переведена в коммерческий формат – за европейские деньги и с американской политической дистанцией. Вопрос уже не в объемах помощи, а в самой логике: безопасность больше не является обязательством, а становится товаром.

Один из главных негативных факторов года – диктатор РФ Владимир Путин как никогда убежден, что может победить в войне против Украины и продолжать безнаказанно терроризировать мирное население. Эта уверенность не возникла на пустом месте. Ее ключевой источник – политика Дональда Трампа в отношении Украины, Европы и России.

Могли ли мы ожидать от Трампа другого отношения к Украине и России? По сути – нет. Однако 2025 год показал гораздо больше: администрация Трампа не только не смогла остановить войну, но и фактически создала для Кремля пространство стратегической безнаказанности. В течение года Украина и Россия боролись не столько за мир, сколько за "ум Трампа". Обе стороны вели переговоры с ним и его окружением, стараясь не выглядеть препятствием на пути к мнимому миру и не попасть под политическое наказание со стороны Вашингтона. Главная цель Владимира Зеленского заключалась не в том, чтобы убедить Трампа помочь Украине, а в том, чтобы не дать ему окончательно стать на сторону Путина. Это был сизифов труд. Несмотря на это, Украина и ее европейские союзники продолжали верить, что президента США еще можно вернуть к более рациональной позиции.

Параллельно Трамп демонтировал сами основы старой глобальной системы: Вашингтон больше не стремится возглавлять глобальный порядок, он стремится торговаться с ним. Евроатлантическая солидарность фактически была делегитимизирована. Союзники больше не могут рассчитывать на автоматическую поддержку США, а международные институты стремительно теряют влияние. Нормализация агрессии стала новой нормой, а военные бюджеты растут темпами, которых мир не видел со времен Холодной войны.

2025 год не дал ответов. Он поставил диагноз. И главный вопрос заключается уже не в том, сохранится ли старая система международной безопасности, а в том, что появится на ее обломках в 2026 году – и какую цену за это заплатит Украина, Европа и весь мир.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

– Приход к власти друга Трампа в начале года ознаменовался несколькими вещами. Во-первых, уменьшение экономической помощи Украине. Во-вторых, переход к модели продажи оружия Украине за европейские деньги. Фактически Европа становится ключевым игроком. Могло ли быть иначе с этой администрацией, или такое развитие событий было закономерным?

– Начнем с военной помощи. Я сейчас не беру финансовую, гуманитарную или экономическую составляющую – именно военную. Если при участии Соединенных Штатов Америки, согласно пропорциям предыдущих лет, объем помощи мог достичь максимум 32–34 миллиардов долларов, то европейцы самостоятельно в 2025 году обеспечили почти 46 миллиардов. То есть они перекрыли даже те плановые показатели, которые закладывались в начале года. И это принципиально важно осознать.

Во-вторых, Европа нарастила финансовую и экономическую помощь. Она превзошла даже те ожидания, которые формировались с учетом того, что Соединенные Штаты отошли в сторону. Если к этому добавить еще программы закупки американского оружия для Украины за европейские средства, то мы видим не просто способность Европы компенсировать потерю американского участия, а способность эту помощь наращивать.

Ситуация дошла до того, что в переговорный процесс между Киевом и Вашингтоном по так называемому мирному соглашению Трамп втянул вопрос увеличения объемов закупки европейцами американского оружия для Украины. Параллельно в Берлине работала специальная группа, которая обсуждала механизмы такого увеличения. Европейцы готовили собственный вариант ответа на это требование.

Вспомним соглашения между Украиной и Францией, Украиной и Германией, Украиной и Великобританией по поставкам вооружения. Часть этих контрактов теперь предусматривает поставки американского оружия. То есть реальная ситуация превзошла даже то, что планировалось.

– В целом, на ваш взгляд, что такое 2025 год в контексте войны?

– Это год начала технологического перелома в войне. То, о чем писал генерал Залужный еще в 2022–2023 годах, в 2025-м стало реальностью. Это год технологического перелома. Все поняли главное. Беспилотная авиация – в воздухе, на земле, на воде и под водой — решает ключевые вопросы. Объемы бронетехники, посмотрите на российские показатели, фактически обнуляются. Способность России обеспечивать фронт броней и авиацией стремительно уменьшается. В этой ситуации ключевым становится поражение производственных объектов на территории России, которые изготавливают беспилотники. Именно поэтому в 2025 году Украине были критически необходимы TAURUS, дальнобойные ракеты и соответствующие авиационные средства поражения. Это задача, которая вполне может быть решена европейцами уже в 2026 году. За это и нужно бороться.

2025 год четко показал: Европа и Украина вместе способны справиться с Россией. И если быть откровенными, то именно Дональд Трамп спас Россию от поражений в 2025 году. Его маневрирование под прикрытием заявлений об "остановке войн" и "переговорных процессах" фактически отбеливает Кремль.

Но если дистанцироваться и посмотреть холодно, если бы Украина получила TAURUS и Tomahawk, а параллельно были сняты ограничения на системное уничтожение производства "Шахедов", ситуация могла бы измениться радикально. Это, собственно, и открывает понимание того, каким должен быть 2026 год.

Отдельно отмечу: в 2025 году были заключены уникальные для Украины соглашения с Нидерландами, Данией, Великобританией, Францией, Польшей и Германией в сфере технологического и производственного сотрудничества. Сотрудничество с Италией продолжается еще с начала войны. Это серьезные шаги и серьезные достижения.

Теперь относительно переговоров. Украине критически необходимо усиливать фактор силы. Только тогда переговоры становятся реальными и сложными для России. Санкции сами по себе не работают. Санкции плюс сила – вот что дает результат. И 2025 год это абсолютно четко продемонстрировал.

– Разговоры Трампа о "24 часах" – он в это реально верил, или это была чистая политтехнология? Почему ему не удалось остановить войну?

– Это исключительно избирательный лозунг. Как и многое другое из того, что говорит Дональд Трамп. Обратите внимание: он почти свернул встречи с общинами, практически прекратил митинги. Республиканцы настаивают на их продолжении, потому что готовятся к выборам, но последние две встречи Трампа показали обратный эффект – поддержка резко упала в городах, где они происходили. Он будет минимизировать эту риторику.

Что касается Украины, он вынужден маневрировать. Он не может потерять контакт с Путиным, потому что Путин держит его в жестких перчатках. В то же время электорат толкает его в сторону Украины и Европы. И здесь для него нет простого решения. Его заявления о 24 часах, 100 днях или полгода уже сами собой исчезли. После встречи с президентом Зеленским он прямо сказал: дедлайнов нет, будем работать. Это и есть осознание реальности. Если он и дальше будет пытаться жить этой риторикой, он просто не доживет до завершения президентского срока.

– На ваш взгляд, Анкоридж – это действительно водораздел года или скорее миф? И почему Трамп стал на путь легализации военного преступника?

– Моя позиция проста. "Результативность Анкориджа" – это продукт российского информационного поля. Это чисто информационная тактика. На самом деле Анкоридж для Трампа ничего не значит. Но Россия подхватила эту встречу и придает ей сакральное значение. Мы постоянно слышим от Путина, Пескова, Лаврова о "духе Анкориджа". А что это за дух? Кто-то может объяснить? Я разве что анекдоты могу на эту тему придумать.

– Может быть, там были какие-то секретные, "понятийные" договоренности?

– Ничего там не было. Никаких документов, никаких договоренностей. Они разошлись раздраженные друг другом. И это был тот момент, когда Трамп окончательно понял: ни 24 часа, ни 100 дней, ни полгода ничего не решают.

– Но ведь все-таки Анкоридж. Невозможно пройти мимо того негатива, который он принес. Лидер Соединенных Штатов на американской земле жмет руку Путину. Для многих это стало сигналом: так можно.

– Именно так. Это начало политической трагедии для Дональда Трампа. А Москва эту историю крутит непрерывно: "дух Анкориджа", "дух Анкориджа". Я еще с советских времен это помню. Тогда был "дух Хельсинки", потом "дух Мальты", когда встречались Горбачев и Буш. Это было бесконечное повторение одного и того же слова. А на вопрос – что это такое? – никто никогда не мог ответить. То же самое и здесь. Никаких документов не подписывали, никаких обещаний не давали. Они даже вместе не пообедали. А для Трампа это важно – он прекрасно знает, что за столом разговор идет иначе. А тут – поссорились, два часа разошлись, и после этого Москва начала рассказывать о "духе Анкориджа".

Апогеем этого абсурда стали те самые 28 пунктов, которые были написаны в Москве и поданы как "предложения Дональда Трампа". Реально это выглядело так: поговорили, потом – "а давайте мы что-то напишем и вам передадим". Они сварганили эти пункты, передали, а в Кремле с радостью начали говорить, что это план Трампа. А когда в Вашингтоне с этим текстом реально ознакомились, то схватились за голову и начали звать "скорую помощь" – Рубио, который поехал в Женеву, потом в Берлин, вытащил ситуацию. Но теперь имеем две реальности. В Москве – 28 пунктов. В Вашингтоне – 20 пунктов. Эта вилка и является доказательством того, что вся эта история – абсолютно пустая. Она не завершится ни одним соглашением.

Выход здесь только один. Сила. И еще раз – сила. И об этом мы с вами говорили ранее. Если бы у Трампа было чуть больше политического "смальца" в 2025 году, результат сегодня был бы совсем другой.

– То есть угроза "большой сделки", как ее называют и Трамп, и Кремль, за счет Украины и Европы – сейчас снята с повестки дня?

– Да. То, что произошло в конце 2025 года, свидетельствует об одном: Украине и европейцам удалось остановить это движение к катастрофе. Теперь задача другая – сформировать действенную коалицию, которая сможет противопоставить Москве реальную силу.

– Если говорить шире, возвращение Трампа к власти – это серьезное изменение внешней политики США. Насколько за этот год можно говорить о трещине или даже развале евроатлантического единства?

– По моему убеждению, роль Соединенных Штатов в НАТО будет уменьшаться. И из тех материалов, которые мне довелось видеть, очевидно, что США останутся только как фактор ядерного сдерживания. Возможно, частично – морской компонент за счет авианосцев, хотя и здесь большие сомнения. То, что я вижу в закрытых британских аналитических материалах, вызывает иронию. Я прогнозирую, что США в НАТО останутся исключительно как элемент ядерного сдерживания.

– Союзники больше не могут рассчитывать на США в случае прямой угрозы, например, в случае атаки на Балтию?

– Трамп не будет вмешиваться. И европейцам необходимо заботиться о собственных силах. Абсолютно правы те, кто говорит о полной автономизации Европы в вопросах обороны и безопасности. Европейцы это понимают и поэтому будут делать все, чтобы помогать Украине. Потому что Украина – это Вооруженные Силы Украины. Это надежда. И это, в конце концов, спасение самой Европы.

– Европа оказалась в ситуации, которая еще год назад казалась немыслимой. Политика администрации Дональда Трампа поставила ее перед фактом: Америка больше не является главным гарантом безопасности для Старого Света, и теперь ему необходимо срочно организовывать собственную оборону. Можно ли сказать, что 2025 год, стратегически, стал годом взросления Европейского Союза в сфере безопасности? ЕС понял, что нужно вырастать из американских "штанишек" и начинать полагаться исключительно на себя?

– Я могу с этим утверждением согласиться полностью. Если брать большинство правительств – за исключением небольшого количества европейских государств, в частности отдельных членов Европейского Союза, то осознание абсолютно четкое. Лидеры ЕС уже начинают тестировать новую архитектуру обороны: ключевые решения по Украине принимаются внутри "коалиции желающих", а Лондон, Париж и Берлин обсуждают более глубокую координацию вне традиционной роли Вашингтона.

На фоне отсутствия четких сигналов из Вашингтона европейские правительства осторожно обсуждают дополнительные механизмы гарантии безопасности на случай, если статья 5 НАТО будет под вопросом. В Берлине и Париже растет готовность пересмотреть роль Франции как ядерного щита для Европы.

Европейская безопасность и оборона должны автономизироваться. Необходимо развивать оборонно-промышленный комплекс, наращивать военный потенциал, увеличивать численность армий и готовиться к возможным проявлениям прямой агрессии со стороны РФ – и на Балтийском направлении, и против скандинавских государств, и на южном фланге. Потому что для Путина в момент, когда станет очевидно, что он остановился в Украине, ему будет нужно достижение. А достижения он традиционно ищет через агрессию. И этими достижениями могут стать атаки на страны НАТО, на европейские государства.

– Это пока больше красивая декларации, или мы уже видим реальную безопасностно-оборонную стратегию в практическом смысле?

– Нет, Европа очень серьезно укрепилась в течение 2025 года, и это видно всем. Это видно по количеству контрактов, по объемам производства техники, по комплектации армий, по внедрению новых технологий.

Отдельно стоит отметить привлечение боевого опыта Украины. И на учениях. Они фактически продолжались непрерывно: если считать с февраля, то до конца ноября – одни учения сменяли другие. Причем как по родам войск, так и комплексные. С беспрецедентным привлечением авиации, морского флота – подводного и надводного, личного состава в таких масштабах, которых раньше просто не было. Отдельные учения с беспилотной авиацией – на море, на суше, в различных средах.

Для Европы это колоссальный объем работы. Европа укрепляется. Да, хотелось бы быстрее, но она реально меняется. И меняется очень быстро.

Европа, как мы уже говорили, из-за фактора Трампа стала ключевым союзником и партнером Украины. Но получается, что она находится под двойной атакой. С одной стороны – Россия, это понятно. С другой – Трамп. Чем объединенная Европа мешает и Путину, и Трампу?

Для Трампа Европа – это экономический конкурент. А для Путина Трамп – это среда экспансии, среда колониального мышления. И Дональд Трамп с Путиным сходятся в одном фундаментальном видении: Путин видит Россию как империю на Евразийском континенте, а Трамп видит Соединенные Штаты как империю на континенте двух Америк. Вспомним, с чего начинал Трамп. Канада – "51-й штат", Панама, теперь Венесуэла... Но логика та же.

В стратегической идее Трамп совпадает не только с Путиным, но и с Си Цзиньпином. Не случайно появляется идея "пяти государств". Давайте посмотрим: Россия – империя, Китай – империя, Индия – империя, Япония — империя, Соединенные Штаты – империя. Я слышал аргумент, что Индия никогда не была империей. Но государство Бхарата исторически формировалось как империя, еще во времена императора Ашоки.

Так что и китайская, и индийская, и японская, и российская имперские традиции – это те ориентиры, на которые смотрит Дональд Трамп. Он видит в этом цифры, прибыли, влияние. Это его идеал. И в этом идеале они с Путиным сходятся. Интересы у них разные, но они не пересекаются. Именно это позволяет им идти навстречу друг другу. С Китаем у Трампа конфликт, потому что там технологии, конкуренция, рынки, сырье. А с Россией конкуренции нет. Поэтому их интересы и совпадают.

– Если подытожить все это относительно евроатлантического единства и состояния НАТО: остается ли Альянс полноценным военным блоком на входе в 2026 год?

– На Соединенные Штаты больше нельзя рассчитывать. Это означает, что европейская составляющая в НАТО должна начать доминировать. Неслучайно в течение года прозвучали предложения создавать европейские объединения во главе с первым заместителем командующего Объединенными силами НАТО в Европе – это либо француз, либо британец.

Вспомните идею "коалиции желающих" или стабилизационных сил в Украине, которые должны быть подчинены именно первому заместителю главнокомандующего сил НАТО. Европейцы уже сформировали эти подходы.

Более того, в 2026 году, я убежден, в Европейском парламенте появятся соответствующие структуры, а в Европейской комиссии – отдельный комитет или комиссия по вопросам обороны и безопасности. Не аналитический, а управленческий. Бюджеты под это уже подготовлены. И Европа будет готовить собственную составляющую в рамках НАТО, чтобы компенсировать то, что постепенно будет выводиться из-под американского контроля.

– На глобальном уровне главным бенефициаром года стал Си Цзиньпин? Воспользовавшись хаосом и самоизоляцией США, Китай получил стратегические выгоды, почти ничего не делая. Капитуляция Трампа в торговом противостоянии с Пекином стала переломным моментом года?

– Я бы все же поставил на первое место Индию. Ее зря недооценивают. Недооценивают системно. Но Индия сохраняет темпы роста. В нынешней ситуации, так же как и Китай, Индия умеет выстраивать отношения со всеми ключевыми игроками международной системы. В то же время Китай медленно подходит к стагнации. Там очевидны структурные проблемы. А Индия продолжает двигаться вперед. И все разговоры о каких-то серьезных внутренних ограничениях на этом этапе в Индии просто не подтверждаются.

И здесь главная ошибка Трампа в том, что если ты хочешь сдерживать Китай, то тебе нужно системно строить стратегические отношения именно с Индией. А Трамп допустил грубую ошибку, когда бросился давить на Моди, причем по мотивам собственных политических игр и даже, извините, личных амбиций на Нобелевскую премию мира.

Трамп сегодня находится в крайне неприятной для себя позиции. В геополитическом раскладе ему критически необходима Индия в Тихоокеанском регионе. Без Индии он не способен сдерживать Китай.

Индия – это сдерживающий фактор для Китая. Ее ресурс колоссальный, скорость развития колоссальная. Изменения, которые там происходят, уникальны. И вместо того, чтобы системно сотрудничать с Индией и формировать общее движение, Трамп своими импульсивными действиями теряет глубоких и стратегически важных партнеров.

Если брать Европу, Индию и США – это тот треугольник, тот якорь, на котором еще можно было бы держать мировой порядок. Но Трамп своей безответственной политикой этот якорь подтачивает.

– Если вернуться к Китаю. Трамп пришел к власти с лозунгом сдерживания КНР. Но выглядит так, что он не сдержал Китай, а наоборот – подтолкнул его во многих сферах.

– Так и есть. А нынешние оправдания Трампа, мол, он хочет сотрудничать с Россией, чтобы оторвать ее от Китая, это принципиально невозможно. Я все больше убеждаюсь, что это просто слова Дональда Трампа, которые не имеют под собой никакой реальной основы. Потому что между Москвой и Пекином нет даже малейшей трещины.

Москва фактически отдает собственные территории, рассчитываясь за поставки китайских компонентов вооружения, технологий и финансирование военно-промышленного комплекса. Это видят все. То, что докладывал руководитель Службы внешней разведки президенту Украины о десуверенизации территорий России и фактической экспансии Китая, это правда. Мне в свое время приходилось читать внутренние доклады российских спецслужб, где прямо говорится, что каждый год население России растет минимум на 30 тысяч граждан Китая. Их финансово поддерживает Пекин. Перед ними ставится задача не только получать гражданство, но и идти в местные органы власти, становиться депутатами, сельскими, поселковыми, городскими головами.

Китай последовательно решает свои стратегические задачи. И никто в Пекине не собирается рвать отношения с Москвой. Заявление, приписываемое министру иностранных дел Китая, о том, что Пекин не заинтересован в поражении России в войне, более чем показательно. Оно четко фиксирует: русский и китаец – "братья навеки". По крайней мере после 1946 года.

– Разделяете ли вы мнение, что 2025 год – это фактический распад системы коллективной безопасности, учитывая новую внешнюю политику Дональда Трампа? Его заявления по Гренландии, Панаме, Канаде – это демонтаж международного права, разрушение системы безопасности? Ведь в отличие от Путина, президент США – это совсем другая категория.

– Вернуться назад уже невозможно. Это пройденный этап. Что нужно строить дальше – понятно. Но способен ли это сделать Трамп? Нет. Год второго президентства Трампа показал его полную неспособность влиять на ситуацию. Он имел возможности. Он имел вокруг себя людей, которые могли найти выход. Но это не про Трампа. Для Америки его вторая каденция – это упущенный шанс. Но хуже всего – это упущенный шанс для мира. Шанс на стабилизацию, на восстановление правового порядка и системы безопасности. В этой ситуации остановить агрессию России и всей "оси зла" становится невозможно. Там, где нет добра, пространство всегда заполняет зло.

Посмотрите, как быстро реанимировался Иран. Говорили об ударах, о сдерживании. А в итоге Нетаньяху вынужден лететь в Вашингтон перед Новым годом, понимая, что ситуация критическая. Иран восстановил "Хезболлу". ХАМАС восстанавливается с помощью России. Мир Трампа привел к тому, что Ближний Восток снова на грани взрыва. И это осознают все. Для Америки начинается чрезвычайно сложный период.

– И напоследок. Если коротко: мы ближе к глобальной войне в 2026 году? Учитывая рост военных бюджетов, сокращение дипломатии, усиление военных блоков и инструментальное оформление "оси зла".

– Аргументов, которые вы только что привели, вполне достаточно, чтобы понять: мир движется в сторону глобальной войны.