Истребители Польши перехватили российский разведывательный самолёт: подробности

31 августапольские истребители перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем. Речь идет о самолете Ил-20, который находился примерно в 30 километрах к северу от польского города Леба.

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При этом российский самолет не нарушал воздушное пространство Польши. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

31 августа российский самолет был перехвачен у Лебы

По словам польского министра, российский разведывательный самолет Ил-20 был перехвачен до полудня 31 августа. Он находился примерно в 30 километрах к северу от Лебы над Балтийским морем.

"Россия в очередной раз проверила наши системы сдерживания и противовоздушной обороны. До полудня в 30 км к северу от Лебы наши истребители перехватили российский разведывательный самолет Ил-20", – написал Косиняк-Камыш.

В то же время глава польского Минобороны подчеркнул, что нарушения воздушного пространства страны над Балтийским морем зафиксировано не было.

Таким образом, польские истребители осуществили перехват российского разведывательного самолета в международном воздушном пространстве, не допустив его приближения к воздушному пространству Польши.

Напомним, в воскресенье днем жители Люблинского воеводства Польши получили экстренное SMS-предупреждение о массированном воздушном нападении России на западную Украину. Через шесть минут польские власти отменили сообщение и заявили об отсутствии угрозы на территории страны.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 30 июля во время массированной российской атаки на Украину в Польше раздались мощные взрывы. В поле недалеко от одного из населенных пунктов обнаружили огромную воронку. Вероятно, это была российская ракета. Поляки сравнили мощность взрыва с землетрясением и заявили, что ночью звучал сигнал воздушной тревоги.

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