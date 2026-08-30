В Польше объявили тревогу из-за "массированного воздушного удара" по западу Украины: что известно

В воскресенье днём жители Люблинского воеводства в Польше получили экстренное SMS-предупреждение о массированном воздушном ударе России по западной Украине. Через шесть минут польские власти отменили сообщение и заявили об отсутствии угрозы на территории страны.

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Первое оповещение RCB поступило в 15:07. Как сообщило СМИ Onet, в сообщении говорилось, что на территории западной Украины продолжается массированная воздушная атака, а жителей призвали следить за дальнейшими сообщениями.

В 15:13 RCB разослало новое сообщение. В нём указали, что массированная атака на западе Украины завершилась, а на территории Польши угрозы нет.

Ситуация привлекла внимание на фоне изменений в системе информирования населения Польши. 30 июля во время массированной российской атаки на Украину одна из российских ракет вошла в воздушное пространство Польши и упала на территории страны. После этого развернулись дискуссии о работе системы оповещения и использовании уведомлений RCB.

Польское правительство после инцидента заявило о подготовке изменений. В частности, речь шла о том, чтобы население получало больше информации об опасных ситуациях еще тогда, когда они происходят на территории Украины.

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В середине августа заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Царнецкая заявила, что система информирования должна быть расширена. По её словам, как и в случае с сообщением DORSZ о подъёме польских истребителей из-за ситуации в Украине, жители Польши будут получать SMS об опасных событиях ещё на украинской территории.

Таким образом, воскресное сообщение RCB стало одним из примеров такого информирования. В то же время на этот раз предупреждение отменили уже через несколько минут после его отправки.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 30 июля во время массированной российской атаки на Украину в Польше раздались мощные взрывы. В поле недалеко от одного из населенных пунктов обнаружили огромную воронку. Вероятно, это была российская ракета. Поляки сравнили мощность взрыва с землетрясением и заявили, что ночью звучал сигнал воздушной тревоги.

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