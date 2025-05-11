'Историческое событие': в Европе определились, при каком условии присоединятся к переговорам о мире в Украине

Франция готова с 15 мая присоединиться к переговорам ради прочного мира в Украине. Но вести диалог будет невозможно, если Россия не прекратить огонь; если режима тишины не будет, "можно рассчитывать" на усиление санкций со стороны Европы и США.

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Соответствующее заявление сделал министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. 11 мая он прокомментировал ситуацию в эфире Radio France.

Главный французский дипломат назвал переговоры "коалиции желающих" в Киеве и предложение к РФ остановить стрельбу "историческим моментом" и "решающим шагом на пути к миру".

"Этот единодушный призыв европейцев и украинцев при поддержке американцев к безусловному 30-дневному прекращению огня с понедельника побудил Владимира Путина сделать шаг в правильном направлении. Это хорошо, и мы готовы, начиная со следующего четверга, вступить в переговоры, ведущие к прочному миру в Украине", – сказал министр.

Но, подчеркнул он, для этого нужно прекращение огня.

"Мы не ведем переговоры под бомбами и беспилотниками. В последний раз мы делали это в Стамбуле в 2022 году, это привело к провалу и не помешало Владимиру Путину совершить резню в Буче, которая ужаснула всю планету. Так что да мирным переговорам, но сначала прекращение огня", – предупредил Барро.

По его словам, если "тишины" не будет, то можно рассчитывать, что европейцы и американцы усилят давление на кремлевского диктатора.

"У нас есть возможность ввести масштабные санкции, которые окажут разрушительное воздействие на российскую экономику", – утверждает он.

Также Барро напомнил об уже действующих в течение трех лет санкциях. Они обошлись России "в 400 миллиардов евро, или в три года военного бюджета".

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно президенты Турции и Франции Реджеп Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Турецкий лидер заявил, что его государство готово внести всевозможный вклад в завершение российско-украинской войны, включая организацию переговоров.

– Разговаривая с Путиным, Эрдоган указал, что всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для диалога.

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