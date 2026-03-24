'Историческая возможность': саудовский принц призвал Трампа не останавливать войну с Ираном

Саудовский кронпринц Мохаммед бин Салман в течение последней недели призывал президента США Дональда Трампа продолжить войну против Ирана. Принц настаивал, что нынешняя военная кампания США и Израиля является шансом изменить Ближний Восток. Он убеждал, что необходимо двигаться к уничтожению жесткого иранского правительства.

Об этих контактах пишет The New York Times со ссылкой на источники, которые знакомы с ходом переговоров. Собеседники издания говорили на условиях анонимности из-за чувствительности темы и закрытого характера разговоров между лидерами.

В материале приведены слова людей, которые передали позицию принца: Иран представляет долгосрочную угрозу для региона, и ее можно устранить только сменив власть в стране. В Белом доме не комментируют такие разговоры, пресс-секретарь Каролин Левитт заявила, что администрация не обсуждает частные контакты президента.

Позиции союзников по Ирану разнятся, и это, похоже, усложняет ситуацию. Израиль также считает Иран угрозой, однако аналитики отмечают, что для него даже ослабленное государство с внутренними проблемами могло бы быть приемлемым результатом.

Саудовская Аравия смотрит на это иначе. Там опасаются, что развал Ирана создаст еще большую опасность, потому что нестабильность может перекинуться на регион. Это выглядит как один из главных страхов Эр-Рияда.

В то же время и в США, и в Саудовской Аравии есть беспокойство, что затяжная война приведет к новым ударам Ирана по нефтяной инфраструктуре. А еще есть риск втягивания США в длительный конфликт без четкого завершения.

Позиция Эр-Рияда

Официально Саудовская Аравия отрицает, что принц настаивал на продолжении войны. В заявлении правительства указано, что королевство поддерживает мирное решение конфликта.

В заявлении также подчеркивается, что главная задача сейчас – защитить население и гражданскую инфраструктуру от ежедневных атак. Там добавили, что Иран выбрал опасную эскалацию вместо дипломатии.

Но, по словам источников, в частных разговорах принц Мохаммед убеждал Трампа не сворачивать военную операцию. И даже предлагал усилить удары по энергетической инфраструктуре Ирана.

Дональд Трамп публично давал противоречивые сигналы относительно войны. Он то говорил о возможном скором завершении конфликта, то допускал его расширение. Например, в понедельник он написал в соцсетях, что США и Иран якобы провели продуктивные разговоры о полном урегулировании, однако Тегеран это отрицал.

По данным источников, президент США рассматривал вариант военной операции по захвату острова Харг – ключевого узла иранской нефтяной инфраструктуры. Такой шаг предполагал бы десант или морскую операцию, что считается крайне рискованным.

Кронпринц Саудовской Аравии, как сообщается, поддерживал идею более жестких действий, включая наземные операции. Он также уверял, что рост цен на нефть и экономические последствия войны будут временными.

Последствия для региона

Война уже повлияла на энергетический рынок. Ответные удары Ирана фактически ограничили движение через Ормузский пролив, через который проходит большинство экспорта нефти из региона. Это ударило по Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейту.

Несмотря на наличие альтернативных трубопроводов, они не способны полностью заменить морские маршруты. К тому же часть этой инфраструктуры также подверглась атакам.

Саудовская Аравия использует системы Patriot для перехвата ракет и дронов, однако запасы таких перехватчиков ограничены. Некоторые удары уже попали в нефтеперерабатывающий завод и даже в здание посольства США. В результате падения обломков погибли двое иностранных работников, еще более десяти человек получили ранения.

Аналитики отмечают, что Эр-Рияд опасается сценария, при котором США прекратят операцию преждевременно. В таком случае Иран может остаться ослабленным, но более агрессивным и сосредоточенным на атаках в регионе.

Это создает риск регулярных ударов по нефтяным объектам и возможность периодического блокирования Ормузского пролива. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан заявил, что главное – остановить атаки.

"Мы используем все рычаги – политические, экономические, дипломатические – чтобы эти атаки прекратились", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, после заявлений Дональда Трампа о прогрессе в переговорах между США и Ираном цены на нефть резко снизились из-за ожидания завершения конфликта. Отмечается, что это может привести к удешевлению бензина и дизеля, однако дальнейшая динамика будет зависеть от реального развития ситуации.

