Исландия проводит референдум о перспективах вступления в ЕС: что известно

В субботу, 29 августа, исландцы голосуют на референдуме о возобновлении переговоров о вступлении страны в Европейский Союз. Накануне голосования преимущество сторонников переговоров сократилось, а последние опросы свидетельствуют о чрезвычайно близком результате.

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Об этом сообщает Euronews. Избирательные участки в Исландии работают с 9:00 до 22:00 по местному времени, а первые результаты ожидаются утром 30 августа.

Референдум носит консультативный, а не юридически обязательный характер. В то же время положительный результат создаст для правительства в Рейкьявике значительное политическое давление в отношении возвращения к процессу евроинтеграции.

Что предусматривает референдум

Избиратели должны определить, стоит ли Исландии вновь начать переговоры с ЕС о возможном членстве. Речь идет именно о возобновлении переговорного процесса, а не об окончательном вступлении страны в Евросоюз.

Если граждане поддержат переговоры, Исландия сможет вернуться к обсуждению условий потенциального членства. В случае достижения соглашения вопрос о фактическом вступлении в ЕС должен быть вынесен на новый референдум.

Как изменилась ситуация перед голосованием

Поддержка возобновления переговоров в последние недели снижалась. Опрос, проведённый 21–25 августа, показал, что 51,3 % респондентов поддерживают вариант "Да" против 48,7 % тех, кто выступает против.

В то же время опрос Gallup, опубликованный 27 августа, зафиксировал небольшое преимущество противников возобновления переговоров. Разница при этом оставалась в пределах статистической погрешности, поэтому определить победителя заранее невозможно.

Исландия уже пыталась вступить в ЕС

Страна подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году после масштабного финансового кризиса. Переговоры длились несколько лет, однако после прихода к власти евроскептического правительства в 2013 году процесс был приостановлен.

В 2015 году Исландия официально отозвала свою заявку на членство. Возвращение этого вопроса в политическую повестку дня произошло после парламентских выборов 2024 года, когда проевропейская коалиция пообещала провести референдум о возобновлении переговоров.

Высокая явка на досрочном голосовании

Исландцы могли голосовать досрочно с 27 июля. По состоянию на 26 августа свои голоса уже отдали более 40 тысяч человек — почти 15 % электората.

Сравнивать этот показатель с предыдущими выборами сложно из-за необычно длительного периода досрочного голосования.

Почему референдум важен для Европы

Несмотря на небольшую численность населения — менее 400 тысяч человек — результат голосования имеет более широкое значение для ЕС. Исландия может стать самой малонаселенной страной-членом Евросоюза, если процесс завершится вступлением; в настоящее время этот статус принадлежит Мальте.

Голосование также рассматривают в контексте будущего расширения Евросоюза. Спустя десять лет после референдума по Brexit возможное возобновление переговоров с Исландией станет сигналом о привлекательности ЕС для богатых северных европейских стран. За развитием ситуации внимательно следит и Норвегия.

Окончательные результаты референдума ожидаются в первые часы 30 августа.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Армения в ближайшее время начнет процесс подачи официальной заявки на вступление в Европейский Союз. В Кремле заявили, что такой шаг может привести к серьезным законодательным противоречиям.

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