В стране Европы требуют переписать законодательство из-за выплат беженцам из Украины: что хотят изменить

В марте 2027 года в Швейцарии истекает срок временной защиты для беженцев из Украины – они могут автоматически получить временные виды на жительство. Это предполагает большие социальные выплаты, поэтому ряд кантонов выступил против и за пересмотр существующих правила.

Об этом говорится в официальном обращении Центральной швейцарской конференции социальных директоров (ZSODK), объединяющей кантоны Центральной Швейцарии. От того, прислушается ли правительство к их позиции, зависит судьба более 30 тыс. украинцев.

В чем суть проблемы

После начала полномасштабной российской агрессии в феврале 2022 года Швейцария предоставила украинским беженцам статус защиты категории S – временную защиту. Действующее законодательство предусматривает автоматическое преобразование этого статуса в вид на жительство(категория В).

Это означает, что уже с 2027 года они будут иметь право на существенно большие выплаты от кантонов и муниципалитетов. В некоторых кантонах Центральной Швейцарии помощь может почти удвоиться.

Позиция местных властей

Проблему обостряет то, что федеральное правительство одновременно прекращает собственное финансирование. С 27-м пакетом помощи парламент отменил единовременную выплату.

"С нашей точки зрения, федеральное правительство не может отказаться от финансирования и одновременно прописать более высокие выплаты кантонам. Те, кто больше не делает финансового вклада, не могут диктовать кантонам уровень социальной помощи", – заявил президент ZSODK Петер Труттманн.

Кантоны настаивают на том, что автоматическое преобразование статуса S в разрешение В "противоречит фундаментальному принципу". Поскольку это фактически превращает инструмент, который изначально задумывался как временная защита только на период войны, в модель постоянного проживания.

Что предлагается взамен

В ZSODK признали гуманитарную ответственность Швейцарии и усилия многих украинцев по интеграции, но настаивают на пересмотре финансовой модели. Они хотят, чтобы Федеральный совет позволил кантонам самостоятельно определять уровень социальной помощи, если они несут расходы без федерального финансирования.

Если правительство страны внесет соответствующие изменения в Постановление о предоставлении убежища, после 2027 года украинцам придется проходить стандартные, значительно более сложные процедуры для легализации. Кроме того, уровень их финансовой поддержки будет зависеть сугубо от решения конкретного региона, где они поселились.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 ноября 2025 года Швейцария прекратила предоставлять приют украинцам из семи регионов на западе страны. С тех пор 104 беженца получили приказ о депортации, а около 150 человек покинули страну самостоятельно.

