Искусственный интеллект дал прогноз, когда Россия может начать войну против НАТО

Хотя точную дату начала возможного конфликта России с НАТО предсказать невозможно, ряд геополитических признаков, аналитических отчетов и военных оценок позволяют определить вероятные периоды повышенного риска. Соответствующий прогноз, с учетом заявлений западных лидеров и стратегических трендов, представил искусственный интеллект ChatGPT.

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Об этом сообщает OBOZ.UA. ChatGPT, основываясь на анализе заявлений западных лидеров и динамики международной безопасности, указывает на период с 2027 по 2030 годы как на наиболее вероятный для потенциальной агрессии.

Не потому, что Россия обязательно пойдет в наступление, а потому что именно к этому времени она теоретически может быть готова – технически, экономически и военно.

Показательно, что еще в 2024 году министр обороны Германии прямо заявил – Россия может приобрести способности к серьезной войне с Альянсом после 2027-го. Подобные оценки звучали и из Швеции: там призывали готовиться к гипотетической войне в течение ближайших 3-5 лет.

НАТО, со своей стороны, повышает готовность и пересматривает планы обороны на горизонте 2025-2030 годов.

Наибольшее беспокойство вызывает ситуация на восточной границе НАТО. В зоне потенциального риска – страны, граничащие с Россией или Беларусью, имеющие стратегическое положение или историческую уязвимость к гибридным атакам. Именно здесь, по оценкам экспертов, Кремль теоретически мог бы попытаться повторить сценарий "зеленых человечков", кибератак или спровоцированных внутренних беспорядков под видом "защиты русскоязычного населения".

Наиболее вероятные цели в случае агрессии России:

Балтийские страны – Эстония, Латвия, Литва

Имеют общую границу с РФ.

Латвия и Эстония – с большим русскоязычным меньшинством.

Кремль может снова использовать риторику "защиты русских", как это было в Украине в 2014 году.

Польша

Один из главных логистических узлов помощи Украине.

Рискованная точка – Сувалкский коридор (узкая полоса между Беларусью и Калининградом).

Потеря контроля над коридором может изолировать Балтию.

Румыния

Член НАТО с активным присутствием союзнических войск.

Имеет общую границу с Украиной.

Часть стратегического Черноморского региона.

Финляндия

Более 1300 км границы с РФ.

Напряжение возросло после вступления страны в НАТО в 2023 году.

Стоит отметить, что даже ограниченная атака на одну из этих стран автоматически запускает статью 5 НАТО (коллективная оборона), то есть нападение на одну – это нападение на всех. И именно это, как указывает ИИ, очень сдерживает Россию.

Напомним, Россия на протяжении длительного времени занимается подготовкой к масштабному конфликту с НАТО. Об этом свидетельствуют, в частности, действия россиян в Атлантическом океане и акватории нескольких морей.

Ранее сообщалось, что в течение трех – максимум пяти лет Россия создаст военный потенциал, достаточный для "ограниченных действий" против одной или даже сразу нескольких стран НАТО. Этого срока будет недостаточно для подготовки к полномасштабной войне с Альянсом, однако достаточно высокой является вероятность того, что страна-агрессор начнет военные действия.

Как сообщал OBOZ.UA, военно-политическое руководство России продолжает демонстрировать свою приверженность затяжной войне с Украиной. Параллельно Кремль готовит российское общество и оборонно-промышленную базу к потенциальной будущей войне с НАТО.

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