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Искусственный интеллект дал прогноз, когда Россия может начать войну против НАТО

Ольга Ганюкова
Новости. Мир
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Искусственный интеллект дал прогноз, когда Россия может начать войну против НАТО

Хотя точную дату начала возможного конфликта России с НАТО предсказать невозможно, ряд геополитических признаков, аналитических отчетов и военных оценок позволяют определить вероятные периоды повышенного риска. Соответствующий прогноз, с учетом заявлений западных лидеров и стратегических трендов, представил искусственный интеллект ChatGPT.

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Об этом сообщает OBOZ.UA. ChatGPT, основываясь на анализе заявлений западных лидеров и динамики международной безопасности, указывает на период с 2027 по 2030 годы как на наиболее вероятный для потенциальной агрессии.

Не потому, что Россия обязательно пойдет в наступление, а потому что именно к этому времени она теоретически может быть готова – технически, экономически и военно.

Показательно, что еще в 2024 году министр обороны Германии прямо заявил – Россия может приобрести способности к серьезной войне с Альянсом после 2027-го. Подобные оценки звучали и из Швеции: там призывали готовиться к гипотетической войне в течение ближайших 3-5 лет.

НАТО, со своей стороны, повышает готовность и пересматривает планы обороны на горизонте 2025-2030 годов.

Наибольшее беспокойство вызывает ситуация на восточной границе НАТО. В зоне потенциального риска – страны, граничащие с Россией или Беларусью, имеющие стратегическое положение или историческую уязвимость к гибридным атакам. Именно здесь, по оценкам экспертов, Кремль теоретически мог бы попытаться повторить сценарий "зеленых человечков", кибератак или спровоцированных внутренних беспорядков под видом "защиты русскоязычного населения".

Искусственный интеллект дал прогноз, когда Россия может начать войну против НАТО

Наиболее вероятные цели в случае агрессии России:

Балтийские страны – Эстония, Латвия, Литва

  • Имеют общую границу с РФ.
  • Латвия и Эстония – с большим русскоязычным меньшинством.
  • Кремль может снова использовать риторику "защиты русских", как это было в Украине в 2014 году.

Польша

  • Один из главных логистических узлов помощи Украине.
  • Рискованная точка – Сувалкский коридор (узкая полоса между Беларусью и Калининградом).
  • Потеря контроля над коридором может изолировать Балтию.

Румыния

  • Член НАТО с активным присутствием союзнических войск.
  • Имеет общую границу с Украиной.
  • Часть стратегического Черноморского региона.

Финляндия

  • Более 1300 км границы с РФ.
  • Напряжение возросло после вступления страны в НАТО в 2023 году.

Стоит отметить, что даже ограниченная атака на одну из этих стран автоматически запускает статью 5 НАТО (коллективная оборона), то есть нападение на одну – это нападение на всех. И именно это, как указывает ИИ, очень сдерживает Россию.

Напомним, Россия на протяжении длительного времени занимается подготовкой к масштабному конфликту с НАТО. Об этом свидетельствуют, в частности, действия россиян в Атлантическом океане и акватории нескольких морей.

Ранее сообщалось, что в течение трех – максимум пяти лет Россия создаст военный потенциал, достаточный для "ограниченных действий" против одной или даже сразу нескольких стран НАТО. Этого срока будет недостаточно для подготовки к полномасштабной войне с Альянсом, однако достаточно высокой является вероятность того, что страна-агрессор начнет военные действия.

Как сообщал OBOZ.UA, военно-политическое руководство России продолжает демонстрировать свою приверженность затяжной войне с Украиной. Параллельно Кремль готовит российское общество и оборонно-промышленную базу к потенциальной будущей войне с НАТО.

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