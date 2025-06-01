Путин готовится к затяжной войне с НАТО: в ISW предупредили об угрозе

Военно-политическое руководство России продолжает демонстрировать свою приверженность к затяжной войне с Украиной. Параллельно с этим Кремль подготавливает российское общество и оборонно-промышленную базу к потенциальной будущей войне с НАТО.

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В частности, РФ готовит законодательную базу на случай введения военного положения с целью перевода страны на полностью военные рельсы. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Накануне диктатор России Владимир Путин подписал указ, позволяющий российскому правительству лишать прав акционеров оборонно-промышленных предприятий в случае невыполнения предприятием государственных оборонных заказов в период военного положения. Этот указ позволяет министерству промышленности и торговли России назначать управляющую компанию в качестве единоличного исполнительного органа предприятия для выполнения договорных обязательств перед российским правительством.

В ISW отметили, что указ кремлевского диктатора распространяется на гражданские авиационные и судостроительные компании, военные компании по разработке и производству, а также государственных субподрядчиков. Аналитики уверены, что Путин устанавливает правовые условия, позволяющие правительству реквизировать элементы российской экономики на случай военного положения.

Кроме того, ISW продолжает оценивать, что Кремль готовит российское общество и экономику к затяжной войне в Украине. Это в свою очередь указывает на то, что Россия не заинтересована в добросовестных переговорах для достижения дипломатического урегулирования своей войны в Украине.

Ранее сообщалось, что Россия на протяжении длительного времени занимается подготовкой к масштабному конфликту с НАТО. Об этом свидетельствуют, в частности, действия россиян в Атлантическом океане и акватории нескольких морей.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение трех – максимум пяти лет Россия создаст военный потенциал, достаточный для "ограниченных действий" против одной или даже сразу нескольких стран НАТО. Этого срока будет недостаточно для подготовки к полномасштабной войне с Альянсом, однако достаточно высока вероятность того, что страна-агрессор начнет военные действия.

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