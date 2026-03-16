Иранский 'Шахед' атаковал делегацию ЕС в Багдаде: что известно. Видео

Иранский ударный беспилотник типа Shahed 16 марта атаковал отель "Аль-Рашид" в Багдаде, где находилась делегация Европейского Союза. Дрон попал в верхние этажи здания, расположенного в так называемой "зеленой зоне" города.

Кадры с поражением беспилотника опубликовал портал Quds. На видео виден момент удара по зданию отеля и вспышка пожара на верхних этажах.

В это время в отеле размещались несколько европейских дипломатических представительств. После удара в здании возник пожар, а в районе прозвучали сирены воздушной тревоги.

В материале указано, что атака произошла в правительственном районе Багдада, где расположены государственные учреждения, а также дипломатические миссии США и других стран. Журналисты пишут, что информации о погибших или раненых пока нет.

Удар в зеленой зоне

Отель "Аль-Рашид" расположен в центральной части "зеленой зоны" Багдада – территории с повышенным уровнем безопасности, где работают органы власти и дипломатические представительства. Именно этот отель регулярно используется для размещения иностранных делегаций, в частности европейских.

После удара над районом прозвучали сирены воздушной тревоги. На обнародованных кадрах видно, что беспилотник попал в верхний этаж здания, после чего из окон вырвался огонь и поднялся густой дым.

В районе инцидента начали работать службы безопасности. Власти пока не сообщали об эвакуации дипломатических представительств, но ситуацию считают напряженной из-за близости к американскому посольству.

Два удара по городу

По предварительным данным, в тот же день в Багдаде зафиксировали два удара беспилотников. Один из них произошел вблизи посольства США, другой – по отелю "Аль-Рашид".

Последний часто используют для размещения европейских делегаций, находящихся в столице Ирака с дипломатическими или рабочими визитами. Именно там в момент атаки находились представители ЕС.

На одном из этажей вспыхнул пожар, который пытались локализовать спасательные службы. Информации о пострадавших или жертвах по состоянию на сейчас не поступало.

Как сообщал OBOZ.UA, спустя неделю ракетных обстрелов стран Персидского залива президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что теперь удары по соседним странам прекратятся. Также он цинично "извинился" за неделю обстрелов по ОАЭ, Сирии, Кипру, Саудовской Аравии, Катару, Кувейту и Бахрейну, Иордании, Ираку и Азербайджану. В то же время Пезешкиан предупредил, что иранский режим в любой момент может возобновить обстрелы.

