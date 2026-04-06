В Иране отреагировали на угрозы Трампа и назвали условие открытия Ормузского пролива

Иран не собирается открывать Ормузский пролив для судоходства, пока не получит выплату "компенсации" за войну. Эти средства можно взять от части доходов "транзитного сбора".

Видео дня

Об этом 5 апреля заявил Мехди Табатабаи, заместитель по вопросам коммуникаций в администрации президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана. CNN передает, что иранские чиновники уже объявляли о намерении взимать плату за безопасный проход некоторых танкеров.

"Ормузский пролив вновь откроется только тогда, когда, согласно новому правовому режиму, убытки от навязанной войны будут полностью компенсированы из части доходов от транзитного сбора", – пояснил представитель президента.

Табатабаи добавил, что Дональд Трамп опубликовал нецензурные угрозы "из чистого отчаяния и ярости", и обвинил президента США в разжигании "полномасштабной войны в регионе".

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф также отреагировал на ультиматум главы Белого дома.

"Ваши безрассудные шаги тянут Соединенные Штаты к настоящему аду для каждой семьи, и весь наш регион сгорит, потому что вы настаиваете на выполнении приказов [Биньямина] Нетаньяху", – обратился он к Трампу.

Галибаф добавил: "Не ошибайтесь: вы ничего не добьетесь военными преступлениями. Единственное настоящее решение – это уважение к правам иранского народа и прекращение этой опасной игры".

Чего требует Дональд Трамп

4 и 5 апреля американский лидер опубликовал в Truth Social жесткие обращения к иранскому режиму, требуя заключить соглашение с Соединенными Штатами или открыть Ормузский пролив. Трамп поставил эти решения на таймер: он заявил, что Тегеран имеет время до вторника, 7 апреля, 20:00 по восточному времени (по Киеву это 03:00 ночи среды).

Эти предупреждения, обнародованные в воскресенье, содержали нецензурную брань:

"Во вторник в Иране будет День электростанций и День мостов, и все это одновременно. Ничего похожего на них не будет!!! Откройте ***ный (президент использовал ругательство f*ckin. – Ред.) пролив, сумасшедшие подонки (crazy bastards. – Ред.), или будете жить в аду – просто увидите! Хвала Аллаху".

Как писал OBOZ.UA:

– Соединенные Штаты потеряли уже семь самолетов во время войны против Ирана. Речь идет о различных инцидентах, включая боевые атаки, аварии и случаи "дружественного огня".

– По состоянию на 3 апреля, в войне против Ирана погибли 13 американских военнослужащих, еще 365 бойцов получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!